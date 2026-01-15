iQOO Z11 Turbo предлагает флагманские характеристики по доступной цене

Компания iQOO представила в Китае смартфон iQOO Z11 Turbo. Аппарат относится к устройствам среднего класса, но при этом предлагает флагманские характеристики по конкурентной цене. По техническим параметрам iQOO Z11 Turbo похож на OnePlus 15R, но с рядом улучшений.

Смартфон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем (LTPS) с разрешением 2750 x 1260 пикселей, адаптивной частотой обновления до 144 Hz и максимальной яркостью 1800 нит (пиковая 5000 нит). ШИМ-регулировка составляет 4320 Hz, что позволяет назвать экран немерцающим. Заявлен 100% охват DCI-P3. Защиту обеспечивает армированное стекло Schott. Реализованы технологии защиты зрения Eye Comfort 2.0 и алгоритм на базе ИИ для улучшения читаемости на солнце и снижения нагрузки на глаза.

iQOO Z11 Turbo построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5, который работает в паре с фирменным игровым чипом Q2 и движком Monster Core Engine. Графика — Adreno 829. Предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопители стандарта UFS 4.1 емкостью до 1Tb. За отвод тепла отвечает система испарительной камеры Ice Dome VC. В основную камеру входят два модуля: главный на 200 Мп (1/1,56″, f/1.88, OIS, поддерживающей 4-кратный зум «без потерь» и широкоугольный объектив на 8 Мп (f/2.2). Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп (f/2.2). Обе камеры могут записывать видео 4К@60/30fps.

Емкость аккумулятора составила 7600 мА·ч, он сохраняет стабильную работу при температурах от -20 до +40 °C. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт, а также режим прямого питания (минуя батарею) при игре, снижающий нагрев. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-С, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, стереодинамики, линейный вибромотор. две nanoSIM-карты и защита IP68/69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев размещен в экране. Габариты и вес: 157,61 х 74,42 х 7,9 мм, 202 гр. Смартфон работает на базе Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.

iQOO Z11 Turbo будет доступен в четырех цветах корпуса. Версия Midnight Black получила заднюю панель из стекловолокна, остальные — стеклянные панели. Боковая рамка выполнена из алюминия. Цена на смартфон в Китае начинается от $345 за версию 12/256 Gb. Планы по глобальному запуску компания пока не озвучила.