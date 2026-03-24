Представлен компактный флагманский смартфон OnePlus 15T

В Китае сегодня состоялась презентация смартфона OnePlus 15T – компактной версии флагманского OnePlus 15. По сравнению с прошлогодним OnePlus 13T (номерную модель 14T производитель пропустил) новый смартфон получил почти полный апгрейд начинки.

OnePlus 15T оснащен 10-битным 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К (2640 х 1216 пикселей, 460 ppi), кадровой частотой до 165 Hz и яркостью до 3600 нит. Вместо LTPO используется LTPS-панель, поэтому динамической регулировки частоты обновления и понижения до 1 Hz не предусмотрено. Частота дискретизации сенсора составляет 240 Hz, ШИМ-частота – Hz. Толщина рамок составляет всего 1,1 мм. Используется защитное стекло Crystal Shield.

В смартфоне установлен топовый 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, как в обычном OnePlus 15, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 830. Охлаждение компонентов обеспечивает испарительная камера площадью 5150 мм2. Предусмотрено оперативной памяти LPDDR5X до 16 Gb и накопители стандарта UFS 4.1 – до 1Tb. В основную камеру входят два модуля по 50 Мп: главный (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS) и перископный (Samsung JN5, 1/2,76″, f/2.8, ЭФР 85 мм, оптический зум 3.5х, OIS). Камера может записывать видео 8K@30 fps. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп (f/2.4, ЭФР 24 мм, запись видео 1080p@30fps). OnePlus прекратил сотрудничество с Hasselblad и теперь использует для обработки алгоритмы LUMO от OPPO.

При диагонали экрана 6,32 дюйма емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 7500 мАч. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 при экране с диагональю 6,3 дюйма оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт и реверсивная на 10 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики и полная защита IP66/68/69/69K. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев размещен в экране. Габариты и вес: 150,56 x 71,82 x 8,35 мм, 194 гр. В качестве ОС выступает Android 16 с интерфейсом ColorOS 16.

Цены на OnePlus 15T: 12/256 Gb — $625, 16/256 Gb — $670, 12/512 Gb — $710, 16/512 Gb — $755, 16 Gb/1 Tb — $830. Смартфон поступит в продажу в Китае с 25 марта в трех цветах корпуса: белом, коричневом и зеленом. Дополнительно предлагается несколько аксессуаров.