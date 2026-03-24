24 марта, 2026
Ушел из жизни Леонид Радвинский — владелец OnlyFans

OnlyFans

Американский бизнесмен украинского происхождения Леонид Радвинский, владелец контент-платформы OnlyFans, скончался в возрасте 43 лет. Предприниматель долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на заявление OnlyFans.

Леонид Радвинский родился в Одессе, его семья переехала в Чикаго (США), когда он был еще ребенком. В последние годы он жил во Флориде. В 2018 году Радвинский приобрел 75% акций Fenix International Ltd, материнской компании OnlyFans, став ее фактическим владельцем и директором. Под его руководством сервис превратился в феномен, который изменил индустрию онлайн-порнографии, позволив создателям напрямую взаимодействовать с подписчиками и взимать плату за контент. Forbes оценивал состояние Радвинского в 4,7 млрд. долларов.

Радвинский вместе с супругой стали одними из главных публичных спонсоров программы по исследованию рака — в 2024 году они направили 23 млн. долларов на изучение онкологии. При жизни предприниматель заявлял о планах подписания «Клятвы дарения», согласно которой большая часть его состояния должна быть направлена в благотворительные организации.

Основанная в 2016 году отцом и сыном Гаем и Тимом Стокли, компания OnlyFans приобрела известность благодаря размещению контента для взрослых, запрещенного в большинстве социальных сетей. Популярность OnlyFans особенно выросла во время пандемии, когда многие работники секс-индустрии начали зарабатывать онлайн. В 2024 году компания, согласно ее отчету, имела более 4,6 млн. аккаунтов создателей контента и около 377 млн. подписчиков и получила выручку в размере 1,4 млрд. долларов.

- Реклама -
- Реклама -

