Флагманский смартфон OnePlus 15 получил экран 165 Hz

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона OnePlus 15. Устройство предлагает флагманское железо и, впервые, экран с кадровой частотой 165 Hz. OnePlus 15 оснащен 6,78-дюймовым экраном LTPO-OLED с разрешением 1,5К (2772 х 1272 пикселя). Толщина рамки очень тонкая – всего 1,15 мм. Под экраном размещен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. По стандартам лаборатории DisplayMate дисплей превосходит эталонные значения, а отдельный чип P3 отвечает за точную цветопередачу. По словам производителя, дисплей демонстрирует рекордно низкий уровень мерцания (SVM < 0,12) и сниженное излучение синего света.

Смартфон построен на базе топового 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 16 Gb и накопителями стандарта UFS 4.1 – до 1Tb. За охлаждение отвечает многослойная система Glacier Cooling. Во время презентации OnePlus 15 много говорилось об играх, некоторые из которых уже адаптированы под режим 165 fps, а температура смартфона даже в самых напряженных сценах не превышает 40 градусов. Компания использовала чип G2, который сокращает сетевую задержку почти на 66% и ускоряет загрузку обновлений и видео, а технология Touch Display Sync синхронизирует сенсор и дисплей, улучшая точность касаний и отзывчивость.

В основную камеру входят три модуля по 50 Мп: главный (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), широкоугольный (OmniVision OV50D, f/2.0, ЭФР 16 мм, угол захвата 116 градусов) и перископный (Samsung JN5, 1/2,76″, f/2.8, ЭФР 85 мм, оптический зум 3.5х, OIS). Камера может записывать видео 8K@30 fps. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп (f/2.4, ЭФР 21 мм, автофокус, запись видео 4К@60/30fps). OnePlus прекратил сотрудничество с Hasselblad и теперь использует для обработки алгоритмы OPPO.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 7300 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, ИК-порт, равнозначные стереодинамики, мощный вибромотор. две nanoSIM-карты и полная защита IP66/68/69/69K. Габариты и вес: 161,42 x 76,67 x 8,1 мм, 211 гр. Смартфон работает на базе Android 16 с интерфейсом ColorOS 16.

Цены: 12/256 Gb — $560, 16/256 Gb — $605, 12/512 Gb — $645, 16/512 Gb — $690, 16 Gb/1 Tb — $760. OnePlus 15 поступит в продажу в Китае с 28 октября в трех цветах корпуса: песочном, фиолетовом и черном. Глобальный релиз состоится 13 ноября.