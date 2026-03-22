23 марта, 2026
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлен Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition со встроенным кулером

Представлен Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition со встроенным кулером

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition

Компания Huawei представила новую модель серии флагманских смартфонов Mate 80 — Mate 80 Pro Max Wind Edition. Главной особенностью аппарата стала встроенная в корпус система активного охлаждения.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition

Внешне Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition почти не отличается от обычного Mate 80 Pro Max, но есть изменения в блоке камер, который сильно выступает из корпуса. На изображении задней панели смартфона видно, что торец круглого блока камер оснащен вентиляционной решеткой. Предположительно, ради ее внедрения инженерам Huawei пришлось изменить конструкцию, удалив из системы камер один из двух перископических телеобъективов, который располагался в нижнем левом углу. Компания пока не предоставила описания устройства, однако оно, скорее всего, будет продвигаться как самое производительное решение бренда.

Подробные характеристики смартфона пока не раскрыты, но ожидается, что аппаратная основа останется без кардинальных изменений.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition уже доступен для предзаказа в Китае в конфигурациях с 16/512 Gb и 16 Gb/1 Tb памяти. Цены еще не объявлены. Полноценная презентация смартфона состоится завтра, 23 марта.

- Реклама -
- Реклама -

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

