23 марта, 2026
Microsoft анонсировал масштабное обновление Windows 11

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление операционной системы. Windows 11. Одно из самых заметных изменений – это пересмотр подхода к ИИ. Microsoft перестанет его повсеместно внедрять, интеграцию сократят в стандартных приложениях типа «Блокнота», «Фото», «Ножниц» и виджетов, оставив только действительно полезные сценарии.

Изменения затронут и систему обновлений Windows. Глава подразделения Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri) пообещал, что в будущем пользователям разрешат перезагружать или выключать ПК без принудительной установки апдейтов, а сами обновления станут менее навязчивыми. Также появится возможность пропускать их при первой настройке устройства и ставить на паузу на более длительный срок.

Это решение было принято на фоне многолетней критики действий Microsoft, связанных с обновлениями. В 2015 году компания, по существу, лишила пользователей контроля над этим процессом, что систематически приводило к неожиданным перезагрузкам и потере данных. Впоследствии Microsoft использовал механизм обновлений для навязывания собственных приложений и браузера Edge. Кроме того, пользователи Windows 11 стали чаще жаловаться на ошибки загрузки после установки патчей и появление кнопок Copilot в интерфейсе. Давулури заявил, что команда потратила месяцы на изучение отзывов пользователей и «услышала» мнение людей. Также Microsoft упростит первоначальную настройку устройств: пользователи смогут пропускать обновления при установке, чтобы быстрее открыть рабочий стол. Количество шагов и перезагрузок в процессе настройки будет уменьшено, а для создания PIN-кода можно будет использовать геймпад.

Кроме того, компания возвращает функции, которые пользователи просили годами. Например, панель задач снова можно будет перемещать — не только вниз, но и вверх или на боковые стороны экрана. Также разработчики расширят настройки персонализации и сделают интерфейс менее перегруженным: меньше уведомлений, меньше отвлекающих элементов и больше контроля над системой.

В рамках улучшений Microsoft пообещал повысить производительность, отзывчивость и стабильность системы. Планируется снизить потребление памяти, ускорить запуск «Проводника» и других приложений, сократить количество сбоев, улучшить работу драйверов, доработать Windows Hello и сделать вывод устройств из спящего режима более надежным. Но при всех обещанных изменениях компания пока не отказалась от практики навязывания браузера Edge.

- Реклама -
- Реклама -

