Huawei Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS — премиум смартфоны с семью камерами

В Китае сегодня состоялась презентация новой серии флагманских смартфонов Huawei Mate 80. О младших моделях Mate 80 и Mate 80 Pro можно прочитать в отдельной заметке, а в этой мы ознакомим вас с двумя старшими — Mate 80 Pro Max и специальной версии Mate 80 RS Master Edition.

Устройства очень похожи между собой по характеристикам с незначительными изменениями в пользу премиальности. Задняя панель Mate 80 Pro Max выполнена из металла, а Mate 80 RS получил титановую раму и защитное стекло Kunlun 2 на панели. У специальной версии увеличенный объем оперативной памяти, а также есть поддержка eSIM. Аппарат поставляется в более премиальной коробке, в которую добавлено второе зарядное устройство, второй кабель и более премиальный чехол.

Смартфоны получили функцию 3D-распознавания лиц, аналогичную Face ID в iPhone и новую функцию AI Grip: при входящем вызове система автоматически определяет, с какой стороны вы держите устройство, и размещает иконки приема и сброса звонка именно там.

Обе модели оборудованы большим плоским 10-битным 6,9-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2848 × 1320 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 1440 Hz. Пиковая яркость достигает 8000 нит. У Mate 80 Pro Max используется защитное стекло Kunlun 2, а Mate 80 RS — прочное базальтовое стекло Kunlun 3. В основе аппаратов лежит флагманский процессор Huawei Kirin 9030 Pro, объем ОЗУ у Mate 80 Pro Max составляет 16 Gb, у Mate 80 RS – 20 Gb. Емкость ПЗУ – 512 Gb или 1 Tb.

В системе камер используется семь датчиков. В основную входят главный на 50 Мп 9RYYB, переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, ЭФР 24 мм, OIS), широкоугольный модуль на 40 Мп (RYYB, f/2.2, ЭФР 13 мм), перископический телеобъектив на 50 Мп (RYYB, f/2.1, оптический зум 4х, ЭФР 90,5 мм, макро, OIS), еще один перископический телеобъектив тоже на 50 Мп (RYYB, f/3.2, оптический зум 6.2х, ЭФР 140 мм, OIS) и спектральная камера Red Maple 2 на 1,5 Мп. На передней панели расположена фронтальная камера на 13 Мп (автофокус, f/2,0) и 3D-камера для Face ID. Камеры могут записывать видео 4K.

Оба смартфона получили аккумулятор емкостью 6000 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной на 80 Вт и реверсивной на 18 Вт. Аппараты получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, технологии NearLink 2.0, GPS, A-GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C 3.1 Gen 1, стереодинамики, защиту IP68/IP69 и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть поддержка спутниковых сообщений Beidou-SMS (только в Китае) и функция экстренной связи без подключения к сети с радиусом действия до 13 км. Смартфоны работают под управлением HarmonyOS 6.0. Габариты составляют 164,4 x 79 x 8,25 мм, вес Mate 80 Pro Max – 239 гр, Mate 80 RS – 249 гр.

Цены на Huawei Mate 80 Pro Max: 16/512 Gb — $1120, 16 Gb/1 Tb — $1260. Цены на Huawei Mate 80 RS: 20/512 Gb — $1690, 20 Gb/1 Tb — $1830. Дополнительно для Mate 80 Pro Max можно докупить фотонабор.