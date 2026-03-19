Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 AMD получил процессоры Ryzen AI PRO 400 и до 96 Gb ОЗУ

Кроме модели ThinkPad P14s i Gen 7 на базе Intel Core Ultra Series 3, компания Lenovo представила версию ноутбука на процессорах AMD Ryzen AI PRO 400 (Gorgon Point). Устройство ориентировано на профессионалов, которым требуется высокая вычислительная мощность.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 AMD пришел на смену прошлогодней модели на базе AMD Strix Point. Ноутбук предлагает процессоры AMD Ryzen AI PRO 400 Series (Gorgon Point), вплоть до 12-ядерного Ryzen AI 9 HX PRO 470, с интегрированной графикой Radeon 890M. В отличие от модели на базе Intel, в AMD-версии не предусмотрела возможность установки дискретной графики. Максимальная конфигурация оперативной памяти достигает 96 Gb стандарта DDR5-5600, она устанавливается в два слота SO-DIMM и может быть заменена пользователем самостоятельно. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe Gen 5 емкостью до 2 Tb.

На выбор предлагаются три варианта 14-дюймового дисплея с соотношением сторон 16:10:

IPS, 1920 x 1200 пикселей, частота 60 Hz, яркость 500 нит, 100% sRGB, антибликовое покрытие, сенсорный;

IPS, 1920 x 1200 пикселей, частота 60 Hz, яркость 400 нит, 100% sRGB, антибликовое покрытие, без сенсорного ввода;

OLED, 2880 x 1800 пикселей, частота 120 Hz, яркость 500 нит, 100% DCI-P3, антибликовое покрытие, без сенсорного ввода.

Емкость аккумулятора в зависимости от версии составляет 60 или 75 Вт·ч. Набор портов, такой же, как в модели на базе Intel. На левой стороне находится полноразмерный HDMI, два Thunderbolt 4, один USB Type-A и аудиоразъем 3,5 мм. Справа — Ethernet и еще один порт USB Type-A. Габариты ноутбука составляют 313,6 x 221,7 x 15,93 мм, вес от 1,29 кг.

Продажи Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 AMD начнутся в апреле 2026 года. Цены пока не сообщаются.