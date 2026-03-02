Honor представил MagicPad 4 — самый тонкий в мире планшет

Вместе со складным смартфоном Magic V6 на MWC 2026 компания Honor представила флагманский планшетный компьютер MagicPad 4. Это самый тонкий в мире потребительский планшет, толщина которого составляет всего 4,8 мм. Добиться этого производитель смог благодаря OLED-экрану и сверхтонкому аккумулятору.

Устройство получило 10–битный 12,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 3K (3000×1920 пикселей), с частотой обновления 165 Hz и пиковой яркостью 2400 нит. Частота ШИМ-регулировки составляет 5280 Hz. Поддерживаются ряд решений для защиты зрения, призванные снизить утомляемость глаз при продолжительной работе с планшетом.

Honor MagicPad 4 стал первым в мире планшетом, работающим на новом 3-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 5. За графические возможности отвечает ускоритель Adreno 829. Используется 13-слойная система охлаждения Ice Cooling. Планшет может предложить 12 или 16 Gb оперативной памяти и 256 или 512 Gb постоянной. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп (f/2,0, автофокус), фронтальной — 9 Мп (f/2,2).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, порт USB Type-C, защита от влаги и пыли IP40 и продвинутая акустическая система из восьми динамиков с поддержкой пространственного аудио. Габариты и вес: 273,4 х 178,8 х 4,8 мм, 450 гр. Есть поддержка стилуса Magic-Pencil 3, smart-клавиатуры MagicPad 4 Smart Keyboard и уникального аксессуара MouseBuds Pro — Bluetooth-мыши со встроенными TWS-наушниками. Планшет работает на базе Android 16 c интерфейсом MagicOS 10.

Одной из ключевых особенностей Honor MagicPad 4 стал режим PC Mode. При подключении клавиатуры и мыши пользователю становится доступны привычный рабочий стол с панелью задач, привычные комбинации клавиш вроде Alt+Tab и Ctrl+C/V и работа с 20 активными окнами одновременно. Планшет поддерживает ИИ-функции для автоматического создания протоколов совещаний с идентификацией спикеров, есть интеллектуальный помощник для звонков и встреч, а также возможность использовать планшет как второй экран не только для Windows, но и для Mac. Отдельно отмечена экспериментальная среда Linux Lab в параметрах разработчика: на устройстве удалось развернуть ИИ-платформу OpenClaw.

Цены на Honor MagicPad 4 в Европе: 12/256 Gb — €599, 16/512 Gb — €799 (в комплекте с клавиатурой, стилусом и наушниками). Цены указаны с учетом промо-акции, приуроченной к старту продаж. Планшет будет доступен в сером и белом цветах корпуса.