Представлен обновленный ноутбук Honor MagicBook Pro 14 (2026) на базе Intel Core Ultra Series 3

На выставке MWC 2026 компания Honor, помимо складного смартфона Magic V6 и планшетного компьютера MagicPad 4, представила обновленный ноутбук MagicBook Pro 14 (2026) на базе новых процессоров Intel Core Ultra Series 3. Устройство выполнено в металлическом корпусе толщиной 15,9 мм, вес составляет около 1,37 кг.

Honor MagicBook Pro (2026) оснащен 14,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3120×2080 пикселей и соотношением сторон 3:2. Частота обновления составляет 120 Hz, пиковая яркость достигает 700 нит, точность цветопередачи — ΔE < 0,5, заявлен цветовой охват 100% DCI-P3 при глубине цвета 1,07 млрд. оттенков. Экран сертифицирован TÜV Rheinland по стандартам снижения синего света и отсутствия мерцания. Также реализованы аппаратные технологии защиты зрения.

Доступны конфигурации с Intel Core Ultra 5 338H и Core Ultra X9 388H. Встроенная графика представлена решениями Intel Arc B370 или B390 соответственно. Ноутбук получил 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x и SSD-накопитель на 1 Tb. Предусмотрены два слота M.2 2280 для расширения хранилища. Система охлаждения включает переработанную архитектуру воздушных каналов, тепловую трубку D12 и вентиляторы, обеспечивающие уровень шума до 17 дБ в сбалансированном режиме.

Аккумулятор емкостью 92 Вт·ч поддерживает быструю зарядку до 100 Вт. Также поддерживается обратная зарядка совместимых смартфонов и планшетов мощностью до 80 Вт. Производитель заявляет до 15,5 часа автономной работы. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, два динамика, три микрофона и FHD-камера. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Из портов: Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), два USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), HDMI 2.1 и 3.5-мм разъем. Поддерживается быстрый беспроводной обмен файлами с техникой Apple. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home.

Доступные цвета корпуса: Starry Gray, Green и White. Цены на Honor MagicBook Pro (2026) будут объявлены позднее.