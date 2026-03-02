Представлен складной смартфон Honor Magic V6: тоньше, мощнее и прочнее предшественника

На выставке MWC 2026 в Барселоне компания Honor представила флагманский складной смартфон Magic V6. Модель выделяется ультратонким корпусом толщиной 8,75 мм в сложенном виде, а в разложенном виде она составляет всего 4 мм. Смартфон также получил обновленную конструкцию шарнира и усиленный корпус. Это первая складная модель в мире с сертификацией по стандартам IP68 и IP69 — защита не только от пыли, но и от воздействия воды под давлением.

Аппарат оснащен двумя OLED-экранами LTPO с адаптивной частотой обновления 1-120 Hz и ШИМ-регулировкой 4320 Hz. Оба экрана получили антибликовое покрытие и поддержку стилусов. Характеристики внутреннего экрана: диагональ 7,95 дюйма, разрешение 2352 × 2172 пикселей, соотношение сторон 9,7:9, пиковая яркость 50000 нит и охват 100% DCI-P3. Внешний экран имеет диагональ 6,52 дюйма, разрешение 2420 × 1080 пикселей, соотношение сторон 20,2:9, пиковую яркость 6000 нит, охват 100% DCI-P3 и защитный слой NanoCrystal Shield от царапин. Производитель заявляет, что складной экран Magic V6 на 33% более ударопрочный, чем у Magic V5, а благодаря уменьшению глубины сгиба на 44% у него практически отсутствует видимая складка.

Honor Magic V6 стал первым в мире складным устройством на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. За графику отвечает ускоритель Adreno 840. За охлаждение чипа отвечает обновленная испарительная камера, что должно повысить стабильность в играх и при многозадачности. Предусмотрено 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 512 Gb или 1 Tb постоянной памяти UFS 4.1. В блок основной камеры входят 50 Мп датчик (1/1.56″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (f/2.0, ЭФР 13 мм, автофокус) и перископический телеобъектив на 64 Мп (1/2″, f/2.5, ЭФР 70 мм, автофокус, оптический зум 3х, OIS). Также есть датчик цветовой температуры. В оба экрана встроены фронтальные камеры по 20 Мп (f/2.2). Все камеры могут записывать видео в 4K.

В смартфон установлена кремне-углеродная батарея пятого поколения, разработанная совместно с компанией CATL, с увеличенным до 25% содержанием кремния, что позволило повысить плотность энергии без изменения габаритов элемента. Емкость аккумулятора составила от 6660 до 7100 мАч (в зависимости от рынка), есть поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — до 66 Вт.

Honor Magic V6 предлагает ряд ИИ-технологий для улучшения качества съемки, а также различные инструменты редактирования. Устройство поддерживает Google Gemini, а также заявлена расширенная кроссплатформенная интеграция, включая передачу файлов и трансляцию экрана на компьютеры Mac с возможностью управления интерфейсом смартфона.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце. Honor Magic V6 будет доступен в белом, черном, золотом и красном цветах. Габариты и вес в зависимости от цветовой палитры корпуса: в разложенном виде: 156,7 х 145,6 х 4-4,1 мм, в сложенном виде: 156,7 х 74,5 х 8,8-9 мм; 219-224 гр.

Продажи Honor Magic V6 на международных рынках начнутся во втором полугодии 2026 года. Цены пока не объявлены.