Вышли доступные смартфоны iQOO Z10 и Z10x с емкими аккумуляторами

Компания iQOO выпустила в Индии новую серию смартфонов Z10, в которую вошли две модели — Z10 и Z10x. Аппараты различаются между собой дизайном и характеристиками.

iQOO Z10 оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 3, предлагается 8 или 12 Gb оперативной и 128 или 256 Gb постоянной памяти.

В состав основной камеры входят 50 Мп датчик Sony IMX882 и вспомогательный сенсор на 2 Мп. Для селфи предусмотрена камера на 32 Мп. Обе камеры могут снимать видео в формате 4K@30 fps. Емкость аккумулятора составляет 7300 мАч. В комплект поставки устройства входит быстрая зарядка мощностью 90 Вт. Кроме того, смартфон поддерживает реверсивную зарядку мощностью 7,5 Вт. Есть защита корпуса по стандарту IP65 и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

iQOO Z10x оборудован 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью 1050 нит. Установлен процессор Dimensity 7300, доступно 6 или 8 Gb ОЗУ и 128 или 256 Gb ПЗУ.

Набор тыльных камер такой же, как у старшей модели, а разрешение фронтальной камеры ниже – 8 Мп. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 6500 мАч, в комплект поставки устройства входит зарядное устройство мощностью 44 Вт. Как и Z10, модель Z10x также поддерживает реверсивную зарядку. Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

iQOO Z10 будет предлагаться в цветах Stellar Black и Glacier Silver, а iQOO Z10x будет доступен в расцветках Ultramarine и Titanium. Обе модели работают под управлением операционной системы Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Компания обещает два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.

Цены на iQOO Z10: 8/128 Gb — $255, 8/256 Gb — $280, 12/256 Gb — $300. iQOO Z10x: 6/128 Gb — $160, 8/128 Gb — $175, 8/256 Gb — $190.