При поддержке Azercell стартовал проект «Future Fem 2.0»

При поддержке Azercell состоялась презентация проекта «Future Fem 2.0 – Усиление предпринимательского и инновационного потенциала женщин». Инициатива стала одним из победителей конкурса «Расширяем возможности: программа поддержки женщин», реализуемого компанией Azercell с целью расширения социально-экономических возможностей женщин.

Инициатива осуществляется Общественным студенческим кооперативом «BirKönüllü» и направлена на развитие у студенток практических навыков в области предпринимательства, инноваций и технологий.

Образовательная программа рассчитана на три месяца и пройдет с марта по май 2026 года. В ней примут участие 100 студенток, для которых предусмотрены шесть этапов обучения и восемь тематических модулей.

В рамках обучения участницы освоят ключевые компетенции, необходимые для разработки и реализации собственных проектов: основы предпринимательства, финансовая грамотность, маркетинг, инновационное мышление, цифровая трансформация, лидерство и эффективная коммуникация. Для повышения эффективности обучения студентки будут распределены на три группы. Занятия пройдут в формате двухнедельных тематических модулей с ротацией участников.

Финальным этапом станет «Future Fem Challenge», где команды представят экспертам и членам жюри собственные предпринимательские и инновационные идеи. Проекты будут оцениваться с учетом Целей устойчивого развития ООН, а авторы наиболее перспективных инициатив получат менторскую поддержку и дополнительные возможности для дальнейшего развития.

Инициатива реализуется при поддержке Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.