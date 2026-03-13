Epic Games Store дарит своим пользователям шутер Isonzo и симулятор жизни Cozy Grove

В Epic Games Store проходит очередная бесплатная раздача. На этот раз можно бесплатно получить две игры: военный шутер про Первую мировую войну Isonzo и уютный симулятор жизни на острове Cozy Grove. Акция действует до 19 марта в 20:00 по бакинскому времени.

Isonzo — это реалистичный тактический шутер от первого лица, посвященный горным сражениям на Итальянском фронте Первой мировой войны. Игра, выпущенная в 2022 году, предлагает исторически точное оружие, форму и аутентичные карты, разработанные M2H и Blackmill Games. В каждом матче могут участвовать до 48 человек. Предусмотрено шесть классов: штурмовик, инженер, пехотинец, разведчик, офицер и снайпер. Разработкой Isonzo занималась студия BlackMill Games, известная по другим играм о Первой Мировой войне. Шутер заслужил очень положительные пользовательские отзывы.

Cozy Grove — это «уютный» симулятор жизни от студии Spry Fox, предлагающий игроку взять на себя роль призрачного скаута, исследующего постоянно меняющийся остров с привидениями. Игра ориентирована на неспешный игровой процесс, где нужно помогать призрачным медведям, заниматься крафтом, рыбалкой и обустройством острова. Cozy Grove вышла в 2021 году и также получила очень положительные отзывы игроков.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать симулятор электрика Electrician Simulator и праздничный набор Tachibana для известного военного симулятора кораблей.