5 февраля, 2026
В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink

Спутниковая система связи Starlink стала доступна в Таджикистане. Об этом сообщается на официальной странице сервиса в социальной сети X.

Запуск сервиса открывает доступ к высокоскоростному интернету даже в труднодоступных и удаленных регионах страны. Технология ориентирована в первую очередь на районы, где отсутствует стабильная наземная инфраструктура.

Спутниковый интернет Starlink уже работает в Азербайджане, Казахстане и некоторых других странах СНГ. Starlink работает более чем в 100 странах мира, включая Северную и Южную Америку, большинство стран Европы, Австралию, Новую Зеландию, часть Африки и Азии.

