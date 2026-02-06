Годовая выручка Google впервые превысила $400 млрд

Холдинг Alphabet, материнская компания Google Inc., опубликовала отчет за четвертый квартал 2025 финансового года и весь год в целом. Впервые за всю историю компании, годовая выручка составила $402,8 млрд. Для сравнения, годом ранее она составляла $350 млрд. Операционная прибыль выросла со $112,4 до $129 млрд., а чистая прибыль – со $100 млрд. до $132 млрд. Годовой доход YouTube превысил $60 млрд. за счет рекламы и подписок. В экосистеме компании более 325 млн. платящих подписчиков, в лидерах — Google One и YouTube Premium. Облачный бизнес Google Cloud принес $70 млрд.

В четвертом квартале компания получила выручку в $113,8 млрд. Более половины дохода, $63 млрд. пришлось на поисковик Google, реклама в YouTube принесла $11,4 млрд., Google Network — $7,8 млрд. Выручка Google Cloud составила $17,7 млрд. Объем контрактов облачного бизнеса более чем удвоился в годовом выражении и достиг $240 млрд.

По словам гендиректора Сундара Пичаи, поисковая служба Google стала использоваться активнее, «чем когда-либо прежде». С момента запуска ИИ-режима число запросов в этом разделе выросло вдвое.

Все остальные направления деятельности Alphabet, куда включены экспериментальные проекты и в том числе беспилотное такси Waymo, показало падение выручки до $370 млн. за квартал. Годом ранее выручка была $400 млн.

Alphabet также объявил о резком увеличении капитальных затрат. В 2026 году холдинг планирует направить на инвестиции от $175 млрд. до $185 млрд. — вдвое больше, чем в прошлом году. Средства пойдут прежде всего на строительство дата-центров, развитие сетевой инфраструктуры и закупку серверного оборудования, необходимого для масштабирования ИИ-сервисов и облачных продуктов. Alphabet отмечает, что масштабные инвестиции в инфраструктуру и исследования являются критически важными для конкуренции с ключевыми игроками рынка — Amazon, Microsoft и OpenAI.