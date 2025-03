Интернет от Starlink стал доступен в Азербайджане

Интернет от Starlink теперь доступен в Азербайджане. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в социальной сети X.

Starlink’s high-speed, low-latency internet is now available in Azerbaijan! 🛰️🇦🇿❤️ → https://t.co/iPXYizD1YE pic.twitter.com/oabBYuYfT0

