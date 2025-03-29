Интернет от Starlink стал доступен в Азербайджане

Интернет от Starlink теперь доступен в Азербайджане. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в социальной сети X.

Напомним, что 1 ноября 2022 года американская компания Starlink, предоставляющая услуги интернет-доступа через собственные телекоммуникационные спутники, зарегистрировала дочернее предприятие в Азербайджане. 9 мая 2023 года Азербайджанское космическое агентство «Азеркосмос» и американская корпорация SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, подписали соглашение о сотрудничестве. Первая же информация о том, что Starlink будет развернут в нашей стране, появилась в мае 2022 года.

Starlink — это глобальная система спутниковой связи. Она разворачивается компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного интернета из любой точки мира. Принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Запуски спутников проводятся с помощью ракет SpaceX. 1 апреля SpaceX отправит на орбиту 245-ю партию из 22 интернет-спутников Starlink. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 8159 единиц.

Чтобы воспользоваться услугой Starlink, пользователям необходимо приобрести антенну Starlink Standard Kit. Ежемесячная абонентская плата установлена в размере 100 манатов. Подключив данную услугу, вы сможете пользоваться высокоскоростным спутниковым интернетом в любой точке Азербайджана.