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29 марта, 2025
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Интернет от Starlink стал доступен в Азербайджане

Starlink

Интернет от Starlink теперь доступен в Азербайджане. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в социальной сети X.

Напомним, что 1 ноября 2022 года американская компания Starlink, предоставляющая услуги интернет-доступа через собственные телекоммуникационные спутники, зарегистрировала дочернее предприятие в Азербайджане. 9 мая 2023 года Азербайджанское космическое агентство «Азеркосмос» и американская корпорация SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, подписали соглашение о сотрудничестве. Первая же информация о том, что Starlink будет развернут в нашей стране, появилась в мае 2022 года.

Starlink — это глобальная система спутниковой связи. Она разворачивается компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного интернета из любой точки мира. Принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Запуски спутников проводятся с помощью ракет SpaceX. 1 апреля SpaceX отправит на орбиту 245-ю партию из 22 интернет-спутников Starlink. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 8159 единиц.

Чтобы воспользоваться услугой Starlink, пользователям необходимо приобрести антенну Starlink Standard Kit. Ежемесячная абонентская плата установлена в размере 100 манатов. Подключив данную услугу, вы сможете пользоваться высокоскоростным спутниковым интернетом в любой точке Азербайджана.

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