Вышел смартфон Realme 16 5G с зеркалом для селфи и емким аккумулятором

Компания Realme представила смартфон Realme 16 5G — базовую модель серии, в которую входят 16 Pro и 16 Pro+. Аппарат не выделяется техническими характеристиками, но предлагает зеркало для селфи, размещенное в плато камеры, и емкий аккумулятор. Визуально Realme 16 5G, выполненный в корпусе из пластика, напоминает iPhone Air.

Realme 16 5G оснащен 10-битным AMOLED-экраном диагональю 6,57 дюйма с разрешением 2372 х 1080 пикселя, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью 1400 нит.

Смартфон построен на базе 6-нм процессора MediaTek Dimensity 6400 Turbo (шестой ребрендинг 810), за графику отвечает ускоритель Mali-G57 MC2. Предлагается 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 емкостью 256 Gb. В основную камеру входит главный модуль на 50 Мп (Sony IMX852, 1/2.93″, f/1.8) и 2 Мп монохромный сенсор (f/2.4). Фронтальная камера разрешение 50 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 60 Вт. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC-модуль, ИК-пульт, стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев (ультразвуковой). Есть полноценная защита от воды и пыли по стандартам IP66/68/69/69K. Габариты составляют 158,3×75,13×8,1 мм, вес — 183 гр. Аппарат работает под управлением Android 16 с интерфейсом Realme UI 7.0.

Цены на Realme 16 5G: 8/256 Gb — $442, 12/256 Gb — $480. Цветовых решений всего два: белая версия и черная. Пока что смартфон продается только во Вьетнаме, в ближайшее время он поступит на рынки и других стран.