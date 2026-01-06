AMD представила серию мобильных процессоров Ryzen AI 400

Компания AMD на CES 2026 представила линейку мобильных процессоров Ryzen AI 400 (Gorgon Point). В серию вошли семь моделей, все они оснащены процессорными ядрами архитектур Zen 5 и Zen 5c, встроенной графикой на архитектуре RDNA 3.5 и ускорителями задач искусственного интеллекта на архитектуре XDNA 2.

Максимальная конфигурация CPU — 12 ядер и 24 потока. Максимальная тактовая частота CPU достигает 5,2 GHz, а суммарный объем кэша L2 и L3 — до 36 Mb. Заявлена поддержка модулей памяти DDR5-8000 и DDR5-8533 в зависимости от модели.

В Ryzen AI 400 используется новый нейронный процессор — NPU AMD XDNA 2 с производительностью до 60 TOPS. Это позволяет Ryzen AI 400 соответствовать требованиям Microsoft Copilot+ PC и выполнять сложные ИИ-задачи локально — от обработки изображений и видео до запуска генеративных моделей и интеллектуальных ассистентов без обращения к облаку. За графику отвечает GPU на архитектуре RDNA 3.5 — от Radeon 840M до Radeon 890M. Старшие версии получили до 16 вычислительных блоков и частоту до 3,1 GHz.

AMD приводит сравнение производительности своих новинок с Intel Core Ultra 9 288V в рабочих и игровых сценариях, отмечая среднее превосходство соответственно на 71 и 12% (при низких настройках графики).

Первые ноутбуки и мини-ПК на базе AMD Ryzen AI 400 ожидаются в первом квартале 2026 года.

Вместе с потребительскими версиями компания также представила процессоры Ryzen AI PRO 400, которые отличаются поддержкой дополнительных систем защиты, средств удаленного администрирования и других элементов, необходимых рабочим системам.