Представлен AMD Ryzen 7 9850X3D — «самый быстрый игровой процессор»

На выставке CES 2026 компания AMD представила новый игровой настольный процессор Ryzen 7 9850X3D, который называет самым быстрым CPU для игр.

Технически это тот же Ryzen 7 9800X3D, который вышел в 2024 году, только с повышенными частотами. AMD Ryzen 7 9850X3D по-прежнему предлагает восемь ядер с архитектурой Zen 5 и 16 потоков, а также 64 Mb дополнительного кеша 3D V-Cache, благодаря чему суммарный объем кеш-памяти третьего уровня достигает 96 Mb.

В режиме Boost тактовая частота достигает 5,6 GHz, что на 400 MHz выше по сравнению с показателем обычного Ryzen 7 9800X3D. Базовую частоту производитель не уточняет, но, вероятно, она осталась на прежнем уровне. Показатель TDP тоже не изменился — 120 Вт.

Что касается производительности, то она выросла не так уж сильно в сравнении с Ryzen 7 9800X3D — всего на 3%. Но относительно Core Ultra 9 285K новинка быстрее уже на 27%. Например, в Call of Duty: Black Ops 7 преимущество составляет 5%, а в Baldur’s Gate 3 — 60%.

AMD Ryzen 7 9850X3D выйдет в первом квартале текущего года, цена не уточняется.