6 января, 2026
AMD расширила линейку процессоров Ryzen AI Max+ двумя новыми моделями

AMD Ryzen AI Max+

Компания AMD представила на выставке CES 2026 две новые модели линейки производительных мобильных процессоров Ryzen AI Max+. Новые Ryzen AI Max+ 392 и Ryzen AI Max+ 388 отличаются от прошлогодних Ryzen AI Max+ 390 и Ryzen AI Max+ 385 более производительной встроенной графикой, как у флагманского Ryzen AI Max+ 395.

Ryzen AI Max+ 392 получил конфигурацию из 12 ядер и 24 потоков, у Ryzen AI Max+ 388 8 ядер и 16 потоков. Графическая подсистема — Radeon 8060S, это мощный GPU RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками. Таким образом, производители компьютеров смогут предлагать решения с менее мощными центральными процессорами, но с более производительной графикой.

Новые процессоры оснащены NPU XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS. То есть, с точки зрения ИИ-возможностей, новинки относятся к тому же классу, что и остальные представители семейства Ryzen AI Max+.

Первые системы с Ryzen AI Max+ 392 и Ryzen AI Max+ 388 появятся в первом квартале текущего года.

