AMD продлила поддержку Socket AM5 и представила новый процессор серии Ryzen 7000

На выставке Computex 2026 компания AMD объявила о продлении поддержки платформы Socket AM5 как минимум до 2029 года. При этом будет сохраняться возможность установки будущих поколений чипов в существующие материнские платы. Кроме того, AMD представила новый процессор серии Ryzen 7.

AMD Ryzen 7 7700X3D – это наиболее доступная модель с технологией 3D V-Cache для платформы AM5. Процессор получил восемь ядер Zen 4 и поддержку 16 потоков. Базовая частота составляет 4,0 GHz, в режиме Boost — 4,5 GHz. Объем кеш-памяти — 104 Mb, а TDP — 120 Вт.

Новый процессор ориентирован на геймеров, которые хотят перейти на платформу AM5 и получить преимущества технологии AMD 3D V-Cache без покупки более дорогих моделей семейства X3D. Компания отмечает, что новый процессор обеспечивает «флагманскую игровую производительность» в рамках своего ценового сегмента.

AMD Ryzen 7 7700X3D поступит в продажу 16 июля по рекомендованной розничной цене $329.