Nvidia представила 88-ядерный процессор Vera для ИИ-агентов

На выставке Computex 2026 компания Nvidia представила свой первый процессор под названием Vera, разработанный специально для работы с ИИ-агентами нового поколения. Впервые чип был анонсирован в марте на конференции GTC. Компания сообщает, что чип уже запущен в полномасштабное производство.

Чип демонстрирует до 1,8-кратного прироста производительности по сравнению с традиционными x86-платформами в задачах искусственного интеллекта. Vera ориентирован на сценарии, где ИИ не ограничивается генерацией ответов, а выполняет комплексные действия: пишет и компилирует код, использует инструменты, анализирует результаты и принимает автономные решения. Nvidia заявляет, что Vera показал лучшую производительность в тестах Phoronix для задач, связанных с агентным ИИ, включая компиляцию кода, Python, Java и обработку баз данных.

Процессор получил 88 новых фирменных вычислительных ядер Olympus и 176 потоков. Одной из ключевых особенностей стала технология пространственной многопоточности (Spatial Multi-Threading), благодаря которой каждое из ядер способно выполнять сразу две задачи. Общая пропускная способность памяти составляет до 1,2 Тбайт/с, которые обеспечиваются 1,5 Тбайт памяти стандарта LPDDR5 в модулях SOCAMM. Чип станет частью платформы Nvidia Vera Rubin и будет работать в связке с GPU через интерфейс NVLink-C2C второго поколения, обеспечивая пропускную способность до 1,8 ТБ/с.

Поддержку новой платформы уже заявили крупные облачные и технологические компании, включая OpenAI, Anthropic, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), NYSE, ByteDance, CoreWeave, Lambda, Nebius и Nscale. Первые поставки серверных систем от Dell, HPE, Lenovo и Supermicro ожидаются осенью 2026 года.