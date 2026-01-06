AMD показала мини-ПК Ryzen AI Halo, помещающийся на ладони

Компания AMD на выставке CES 2026 показала компактный компьютер под названием Ryzen AI Halo. Ожидается, что устройство будет конкурировать с Nvidia DGX Spark.

Ryzen AI Halo — это очень компактный компьютер, который, как и решение конкурента, ориентирован в первую очередь на работу с ИИ. Технических подробностей известно пока немного. Известно, что внутри мини-ПК установлены процессоры Ryzen AI Max, вплоть до топовой модели Max+ 395. Эта платформа поддерживает до 128 Gbоперативной памяти, что как раз важно для разработчиков ИИ. Мини-ПК будет поддерживать AMD ROCm в полном объеме, включая недавно выпущенный пакет ROCm 7.2.2. Кроме того, он будет оптимизирован для работы с LM Studio, ComfyUI, VS Code и другие, обеспечит оптимизацию для нескольких моделей, включая GPT-OSS, FLUX.2, SDXL и другие, и будет поддерживать ведущие модели искусственного интеллекта.

По какой цене AMD Ryzen AI Halo будет предлагаться, компания пока не раскрывает. Старт продаж ожидается во втором квартале 2026 года.