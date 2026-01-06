Nvidia представила технологию DLSS 4.5 — больше fps, выше качество и меньше артефактов

Компания Nvidia на CES 2026 представила DLSS 4.5 – обновленную версию технологии масштабирования изображения. Главные особенности DLSS 4.5 – это повышение fps и качества изображения при понижении количества артефактов.

Обновленный апскейлер работает на втором поколении модели трансформера и использует новую технологию динамической генерации кадров.

Новая версия технологии поддерживает до пяти дополнительных кадров на каждый традиционно отрендеренный кадр, тогда как в DLSS 4 было до трех. По данным Nvidia, DLSS 4.5 способна обеспечить прирост производительности до 35% при включенной трассировке пути в 4K с частотой обновления 240 Hz.

DLSS 4.5 с улучшенным качеством апскейла поддерживается на старте в более чем 400 играх, включая The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Indiana Jones and the Great Circle и Kingdom Come: Deliverance II, а среди будущих релизов заявлены 007: First Light и Resident Evil Requiem. Кроме того, в приложении Nvidia будет возможность подключить DLSS 4.5 даже к тем играм, которые пока не поддерживают технологию.

DLSS 4.5 с улучшенным качеством изображения уже доступна на всех видеокартах RTX в бета-версии приложении Nvidia, а полноценный запуск состоится 13 января. В компании отметили, что лучше всего изменения заметят владельцы серий RTX 4000 и 5000.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Улучшенная генерация кадров будет доступна только на видеокартах серии RTX 5000, а запуск состоится весной 2026 года. Новый режим Dynamic Multi Frame Generation будет автоматически переключаться между разными уровнями генерации кадров в зависимости от ситуации: если сцена более графически требовательная, то Frame Generation будет использоваться активнее, чтобы сгладить производительность.