HP Eliteboard G1a: полноценный мини-ПК в виде клавиатуры с 64 Gb ОЗУ

На CES 2026 компания HP представила необычный мини-ПК Eliteboard G1a, встроенный прямо в корпус клавиатуры. На рынке уже есть похожие предложения, но для HP это новое решение.

С виду Eliteboard G1a — это обычная офисная клавиатура, однако она заметно толще и тяжелее. Ее габариты составляют 17х35,8х11,8 мм, вес — 726 гр. Ход клавиш — 2 мм.

Внутри установлено неплохое железо: процессор Ryzen AI 5 350 или Ryzen AI 7 370 Pro на выбор, до 64 Gb оперативной памяти DDR5-6400 и SSD PCIe Gen4 NVMe емкостью до 2 Tb. Также внутри имеется вентилятор, стереодинамики и два порта USB-C. Встроенный графический процессор Radeon iGPU поддерживает вывод изображения одновременно на два 4K-дисплея через последовательное соединение.

Компьютер может работать как от сети, так и автономно – сменный аккумулятор на 35 Втч обеспечивает до 3,5 часов работы. Поддерживаются модули Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.4 или Wi-Fi 7/Bluetooth 6.0. В комплект поставки входит Bluetooth-мышь, а в качестве дополнительных опций доступны сканер отпечатков пальцев.

HP Eliteboard G1a ожидается в продаже в марте этого года, подробностей о ценах пока нет.