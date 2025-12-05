Transcend приостанавливает поставки SSD-накопителей

Тайваньская компания Transcend, специализирующаяся на устройствах хранения данных, таких как флеш-накопители, твердотельные накопители (SSD), внешние жесткие диски и карты памяти, приняла решение приостановить поставки SSD-накопителей. Об этом стало известно из письма компании своим клиентам, которое оказалось в сети.

Согласно письму, Transcend с октября не получает NAND Flash-память от своих ключевых поставщиков — Samsung и SanDisk, которые переключили свои производственные мощности на удовлетворение спроса от ИИ-компаний.

«Ситуация ухудшилась из-за возросшего спроса со стороны [ИИ-сферы]. Все основные производители чипов отдают приоритет поставкам для этих клиентов, что привело к росту цен и крайне ограниченной доступности. Только на прошлой неделе мы получили уведомление о росте цен на 50–100%. Тенденция к росту цен продолжается очень быстрыми темпами и с аномальной скоростью», — один из фрагментов письма Transcend.

Поставки были заморожены еще 7 ноября. В компании опасаются, что проблемы могут сохраняться еще на протяжении 3–5 месяцев.

Напомним, что вчера Micron Technology, один из крупнейших производителей SSD и ОЗУ, сообщил об уходе с потребительского рынка. В результате этого решения компания полностью прекратит производство собственных SSD и модулей ОЗУ под брендом Crucial и сосредоточит свои усилия на поддержке клиентов, занимающихся разработкой ИИ-технологий.