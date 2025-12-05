В Баку прошел ИТ-форум Lenovo Day 2025

3 декабря в Баку состоялся ежегодный ИТ-форум Lenovo Day 2025, посвящённый практическому применению искусственного интеллекта (ИИ), основным трендам в ИТ-индустрии и модернизации корпоративной инфраструктуры. Мероприятие объединило в общей дискуссионной повестке ИТ-директоров, международных отраслевых экспертов из Veeam, Nutanix, Cloudian, GigaCloud, Bulutistan, руководителей бизнеса и предприятий госсектора, а также партнёров Lenovo.

Открывая форум, Альнур Ермагамбетов, генеральный менеджер Lenovo в регионе EECA, подчеркнул стратегическую роль Азербайджана и региона в развитии экосистемы Lenovo и рассказал о финансовых итогах компании. В своем выступлении он отметил, что общая выручка Lenovo за предыдущий операционный квартал достигла исторического максимума в 20,5 млрд долларов США. При этом доля доходов от бизнеса, связанного с искусственным интеллектом, составила 30% от общей выручки компании за отчетный квартал. Такая динамика была обусловлена диверсификацией портфеля, а также высокими темпами роста в сегменте серверов и сервисных решений. Спикер также отметил, что компания продолжает активно инвестировать в R&D, стартапы, людей, следуя выбранной стратегии Smarter AI for All — предоставления доступа к передовым технологиям ИИ на всех уровнях своего бизнеса — от клиентских устройств до дата-центров и облака.

Руководитель Lenovo Global Technology в Азербайджане Расим Бахши рассказал о становлении компании на азербайджанском рынке и подвёл итоги работы компании в 2025 году. По словам спикера, компания продолжает активно развивать локальное присутствие, наращивая число партнёров в регионе. В том числе компания имеет собственный склад запчастей и инженеров поддержки уровня L3. «Кроме того, компания имеет четыре авторизованных сервисных центра, предоставляющих услуги по всему портфелю продукции. Это критически важно для бесперебойного сервисного обслуживания», — отметил Расим Бахши.

Продолжением пленарного блока стали доклады Марко Поццони, директора по продажам систем хранения данных Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в регионе EMEA, и Ноама Росена, директора по инновационным решениям Lenovo ISG в регионе EMEA.

В своём выступлении Марко Поццони говорил о том, как данные становятся ключевым стратегическим активом компаний и фундаментом для корпоративного ИИ. Спикер отметил, что без правильной инфраструктуры хранения и передачи данных даже самые мощные GPU не дают эффекта. По данным исследования Lenovo, основные вызовы для ИТ-директоров компаний в EMEA — усложнение управления данными, рост киберугроз и необходимость встроить ИИ в бизнес-процессы, при этом сохранив контроль над затратами. В ответ на эти вызовы Lenovo предлагает комплексный портфель систем хранения данных и инфраструктуры (от классических enterprise-массивов до гиперконвергентных ThinkAgile), развитую экосистему партнёров (Veeam, Nutanix и др.) и совместные с ними решения, а также гибкие модели потребления TrueScale. Отдельное внимание Поццони уделил киберустойчивости обновленного в этом году портфеля решений Lenovo, который помогает заказчикам построить открытую, защищённую и гибкую инфраструктуру данных, готовую к эпохе корпоративного ИИ.

Презентация Ноама Росена была посвящена эволюции традиционных дата-центров в фабрики ИИ — промышленные площадки по превращению данных в интеллект. Эксперт рассказал, что ИИ больше не является вспомогательной надстройкой, а становится базой вычислительного слоя, встроенного в каждое приложение, и работает там, где находятся данные. Он подчеркнул, что для создания фабрик ИИ нужна многослойная интегрированная ИТ-инфраструктура, отличная от классической.

Для таких задач Lenovo разработала собственную платформу для создания фабрик ИИ, включающую всё: от серверов, GPU, сетевой инфраструктуры, систем хранения, ПО до профессиональных услуг и сервисов, которые позволяют компаниям как можно быстрее и эффективнее превратить их данные в реальный бизнес-результат от ИИ. Lenovo помогает предприятиям реализовать любые ИИ-проекты на всех уровнях зрелости, сопровождая клиента от первых сценариев и пилотов до полноценных, промышленно масштабируемых фабрик ИИ.

Продолжили технологическую повестку выступления международных партнеров Lenovo.

Специальным гостем форума стал Джо Хорн, Global Alliances Director компании Veeam Software. Спикер рассказал о совместных решениях Veeam и Lenovo по обеспечению корпоративной устойчивости данных и восстановлению после атак программ-вымогателей.

Презентация Дениса Лапача, регионального менеджера Nutanix в Украине и СНГ, была посвящена тому, что в условиях взрывного роста числа приложений и распределённых ИТ-нагрузок ключевыми вызовами для компаний являются управляемость, сложность и риски инфраструктуры. Мультигибридная платформа Nutanix помогает компаниям противостоять этим вызовам за счёт единой точки управления и гиперконвергентной архитектуры, объединяющей вычисления, хранение, виртуализацию и сеть.

Вторая половина деловой программы была посвящена тематическим сессиям о прикладном использовании решений Lenovo в реальном секторе. С практическими кейсами из различных индустрий выступили приглашенные спикеры партнеров и заказчиков Lenovo:

Представители Центрального банка Республики Азербайджан и Veeam рассказали о проекте модернизации инфраструктуры защиты данных и обеспечении непрерывности ключевых финансовых сервисов.

Эксперты Pasha Technology и Cloudian поделились опытом построения отказоустойчивого объектного хранилища и облачной инфраструктуры для критически важных приложений.

Самир Нуриев, глава Bulutistan по Центральной Азии, Азербайджану и Грузии, рассказал как технологии Lenovo помогают компании в создании облачной инфраструктуры и ускорении цифровой трансформации.

Сергей Горлинский, R&D директор GigaCloud, представил доклад о том, как гибридные ИИ-решения меняют процессы в клиентском сервисе и бэк-офисе, а также выступил с сессией о современном ландшафте решений для виртуализации.

Представитель Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) Ернар Токмолданов рассказал о портфеле ИИ-решений компании. Особое внимание он уделил разработке AI Now – собственному интеллектуальному ассистенту Lenovo, созданному на базе большой языковой модели (LLM) Llama3 8B и работающему с локальной библиотекой знаний пользователя. Lenovo AI Now защищает конфиденциальность данных пользователя, храня и обрабатывая всю информацию в режиме реального времени прямо на устройстве. Такой интеллектуальный ассистент предоставляет доступ к широкому инструментарию приложений ИИ (например, для работы с документами и текстами, управления устройствами, поиска по библиотеке файлов на ПК и др.).

Форум завершился сессией вопросов и ответов, неформальным общением участников в кулуарах мероприятия и гала-ужином. В демонстрационной зоне мероприятия гости смогли ознакомиться с новейшим портфелем продуктов Lenovo, включая ноутбуки с ИИ, планшеты, серверы, мониторы и смартфоны Motorola.

Lenovo Day в Баку 2025 снова подтвердил статус ключевой платформы для диалога бизнеса, ИТ-сообщества и международных вендоров не только Азербайджана, но и всего Центрально-Азиатского региона.