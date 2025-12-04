Micron прекращает выпуск SSD и ОЗУ под брендом Crucial

Американская компания Micron Technology, один из крупнейших производителей SSD и ОЗУ (более 20% рынка), сообщила об уходе с потребительского рынка. В результате своего решения компания полностью прекратит производство собственных SSD и модулей ОЗУ под брендом Crucial и сосредоточится на другом типе бизнеса. Micron продолжит поставки товаров Crucial до конца февраля 2026 года, после этого продукция постепенно начнет исчезать из магазинов. Гарантийную поддержку обещают сохранить.

Micron сосредоточит свои усилия на поддержке клиентов, занимающихся разработкой ИИ-технологий. Это решение, как пояснили в компании, отражает ее приверженность ориентации бизнеса на долгосрочные, прибыльные векторы роста в области памяти и хранения данных, сообщается в официальном заявлении.

«Рост технологий искусственного интеллекта в сфере центров обработки данных привел к резкому росту спроса на память и системы хранения данных. Компания Micron приняла непростое решение выйти из потребительского бизнеса Crucial, чтобы улучшить поставки и поддержку наших крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах», — заявил Сумит Садана, вице-президент и коммерческий директор Micron Technology

После ухода Micron с потребительского рынка из крупных производителей останутся только Samsung и SK Hynix.