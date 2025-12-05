spot_img
5 декабря, 2025
Apple объявила победителей премии App Store Awards 2025

App Store

Компания Apple объявила победителей премии App Store Awards 2025, в рамках которой отмечает лучшие приложения и игры для своих устройств. Были названы 17 победителей из 45 финалистов, представленных в фирменном магазине App Store в этом году.

«Каждый год нас вдохновляет то, как разработчики превращают свои лучшие идеи в инновационный опыт, обогащающий жизнь людей. Победители этого года олицетворяют креативность и мастерство, и демонстрируют значимое влияние, которое приложения и игры оказывают на людей по всему миру», — отметил генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook).

Приложение года:

  • iPhone – Tiimo;
  • iPad – Detail;
  • Mac – Essayist;
  • Apple Vision Pro — Explore POV;
  • Apple Watch – Strava;
  • Apple TV — HBO Max.

Игра года:

  • iPhone — Pokémon TCG Pocket;
  • iPad – DREDGE;
  • Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition;
  • Apple Vision Pro — Porta Nubi;
  • Apple Arcade — What the Clash?.

Помимо этого, были выбраны шесть победителей в номинации «Культурное влияние» на 2025 год. Эти приложения отмечаются за «долгосрочное влияние», которое они оказали на жизнь пользователей.

  • Art of Fauna;
  • Be My Eyes;
  • Chants of Sennaar;
  • despelote;
  • Focus Friend;
  • StoryGraph.
