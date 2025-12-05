Компания Apple объявила победителей премии App Store Awards 2025, в рамках которой отмечает лучшие приложения и игры для своих устройств. Были названы 17 победителей из 45 финалистов, представленных в фирменном магазине App Store в этом году.
«Каждый год нас вдохновляет то, как разработчики превращают свои лучшие идеи в инновационный опыт, обогащающий жизнь людей. Победители этого года олицетворяют креативность и мастерство, и демонстрируют значимое влияние, которое приложения и игры оказывают на людей по всему миру», — отметил генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook).
Приложение года:
- iPhone – Tiimo;
- iPad – Detail;
- Mac – Essayist;
- Apple Vision Pro — Explore POV;
- Apple Watch – Strava;
- Apple TV — HBO Max.
Игра года:
- iPhone — Pokémon TCG Pocket;
- iPad – DREDGE;
- Mac — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition;
- Apple Vision Pro — Porta Nubi;
- Apple Arcade — What the Clash?.
Помимо этого, были выбраны шесть победителей в номинации «Культурное влияние» на 2025 год. Эти приложения отмечаются за «долгосрочное влияние», которое они оказали на жизнь пользователей.
- Art of Fauna;
- Be My Eyes;
- Chants of Sennaar;
- despelote;
- Focus Friend;
- StoryGraph.