Представлены беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 с высоким качеством звука

На презентации в Китае компания Xiaomi представила ряд флагманских продуктов: камерофон 17 Ultra, smart-часы Watch 5 и беспроводные наушники Buds 6.

Xiaomi Buds 6 очень легкие, вес каждого составляет всего 4,4 грамма. Они получили уникальную бионическую изогнутую форму, которая лучше прилегает к ушному каналу, за счет чего наушники меньше давят при длительном использовании. Заявлена защита от пыли и брызг по стандарту IP54. Поддерживается подключение к двум устройствам одновременно.

За звук отвечает трехмагнитный блок с 24-каратной позолоченной диафрагмой, который увеличивает чувствительность к высоким частотам на 30%, обеспечивая тем самым четкие высокие частоты и усиленные басы. Наушники настроены командой инженеров Harman Golden Ear Team и предлагают специальные звуковые режимы, такие как режим Harman Audio EFX и Master Mode. К источнику звука наушники подключаются по протоколу Bluetooth 5.4.

Xiaomi Buds 6 поддерживают 24-битный звук с частотой 48 kHz и скоростью передачи до 2,1 Мбит/с — это более чем в шесть раз выше типичных значений для Bluetooth-аудио. Есть поддержка технологии Snapdragon Sound (aptX Lossless/Adaptive), Hi-Res Audio и пространственного звучания с 360-градусным отслеживанием движений головы (без привязки к конкретному устройству). Наушники получили интеграцию с ИИ для синхронного перевода, а также систему из трех микрофонов для шумоподавления при звонках. При поддержке алгоритмов ИИ они способны снизить уровень шума ветра скоростью до 12 м/с и уровень окружающего шума во время звонков до 95 дБА. Обеспечивается до 6,5 часов автономной работы от одной зарядки, а с учетом кейса — до 35 часов с отключенной функцией шумоподавления и до 20 часов с включенной.

Xiaomi Buds 6 уже поступили в продажу в Китае по цене $99. Цветовая палитра наушников: фиолетовый «Туманность», жемчужно-белый, титаново-золотой и черный «Лунная тень».