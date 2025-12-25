Представлен флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra с переменным зумом

В Китае состоялась презентация нового флагманского камерофона Xiaomi 17 Ultra. Ожидается, что смартфон будет конкурировать с Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Xiaomi 17 Ultra получил передовую систему камер с тремя модулями и надстройками Leica. Основной дюймовый датчик изображения OmniVision OV50X поддерживает технологию LOFIC третьего поколения (в компании его называют Light Hunter 1050L) для расширения динамического диапазона и корректной передачи деталей в сложных условиях.

Параметры основной камеры: 50 Мп датчик (Light Hunter 1050L, 1/0,98″, f/1.67, ЭФР 23 мм, OIS), перископный модуль на 200 Мп (Samsung HPE, 1/1,4″, f/2.39-f/2.96, переменный оптический зум 3.2x-4,3х, ЭФР 75-100 мм, OIS, макро от 30 см) и широкоугольный объектив на 50 Мп (Samsung JN5, 1/2,76″, f/2.2, угол захвата 115 гр., ЭФР 14 мм, автофокус, макро от 5 см). Камера позволяет записывать видео 8К@30fps и 4K@120/60/30fps. Фронтальная камера на 50 Мп (запись видео 4К@60/30fps) расположена в отверстии по центру.

На мероприятии Xiaomi привела сравнение фото 17 Ultra и iPhone 17 Pro Max — разница в качестве изображения не в пользу флагмана Apple.

Xiaomi 17 Ultra стал первым Ultra-флагманом компании с плоским экраном. Смартфон оснащен 12-битным 6,83-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2608 х 1200 пикселей, частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Частота ШИМ-регулировки составляет 2160 Hz. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Экран прикрыт новым поколением особо прочного стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0.

В основе Xiaomi 17 Ultra лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 840. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X, емкость накопителя UFS 4.1 может составлять 512 Gb или 1 Tb.

Аппарат получил аккумулятор емкостью 6800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 22,5 Вт (обоими способами). В оснащение также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB (можно использовать в качестве ключа для машины Xiaomi), NFC-модуль, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, стереодинамики (Hi-Res Audio), линейный вибромотор и защита IP66/68/69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфон работает под управлением Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.0. Xiaomi 17 Ultra имеет самый тонкий корпус среди Ultra-моделей компании, толщина корпуса составляет 8,29 мм. Общие габариты — 162,9 x 77,6 x 8,29 мм, вес — 224 гр.

Устройство предложено в четырех цветах корпуса, эксклюзивный — изумрудный. Цены: 12/512 Gb — $990, 16/512 Gb — $1060, 16 Gb/1 Tb — $1200. Продажи Xiaomi 17 Ultra в Китае стартуют 27 декабря.

Кроме того, в продажу поступит лимитированное издание Xiaomi Mi 17 Ultra Leica Edition, которое будет отличаться дизайном под классические камеры Leica и предложит вращающееся колесо камеры для ручного управления зумом.