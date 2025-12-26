Xiaomi Smart Home Screen 11 — экран премиального уровня для управления устройствами умного дома

Компания Xiaomi представила Smart Home Screen 11 – свой первый умный экран премиального уровня. Это универсальный центр управления умным домом, поддерживающий голосовое управление через фирменного ассистента Xiao Ai.

Xiaomi Smart Home Screen 11 может работать как динамическая фоторамка, настольный мини-телевизор с поддержкой 7 видеоплатформ, терминал для видеосвязи или обучающий экран для детей. Встроенный помощник Xiao Ai на базе ИИ поддерживает непрерывный диалог, отвечает на вопросы о состоянии домашних приборов и распознает речь на семи различных диалектах. Перенос четырех динамиков на заднюю панель позволило инженерам компании сделать устройство на 35,5% компактнее предшественников.

Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и яркостью 400 нит. Конструкция позволяет регулировать наклон экрана в диапазоне от 0 до 60 градусов. Аппаратная платформа включает 8-ядерный процессор, 6 Gb оперативной памяти и 32 Gb флеш-памяти. Есть одна камера на 8 Мп с физической шторкой, четыре динамика, микрофон, ИК-излучатель для управления бытовой техникой, поддерживаются Bluetooth 5.4 и протокол Mesh 2.0. Работает Smart Home Screen 11 только от сети (аккумулятор не предусмотрен). Используется HyperOS 3.

Цена Xiaomi Smart Home Screen 11 в Китае составляет $185.