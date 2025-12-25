Флагманские smart-часы Xiaomi Watch 5 оснащены датчиком электромиографии

Кроме флагманского камерофона Xiaomi 17 Ultra компания представила флагманские smart-часы Xiaomi Watch 5. Новинка доступна в двух версиях: стандартной и с поддержкой eSIM.

Ключевой особенностью устройства стал встроенный датчик электромиографии (EMG), который позволяет управлять устройствами экосистемы Xiaomi с помощью жестов. Технология фиксирует слабые электрические импульсы, возникающие в мышцах запястья, и потенциально позволяет преобразовывать движения руки в команды для управления устройствами. Каким именно образом эта возможность будет реализована на практике, компания пока не уточняет.

Корпус Xiaomi Watch 5 выполнен из нержавеющей стали, а 1,54-дюймовый AMOLED-экран с яркостью 1500 нит защищен искусственным сапфировым стеклом. Рамка дисплея очень узкая и составляет всего 2,6 мм. Пользователям предлагается широкий выбор ремешков: от практичного фторэластомера и классической кожи до напечатанного на 3D-принтере титана. В основе часов лежат две системы – 4-нм процессор Snapdragon W5 и энергоэффективный чип BES2800, которых достаточно для запуска приложений в режиме повышенной производительности. Время автономной работы достигает 6 дней в активном режиме и до 18 дней в режиме энергосбережения. Зарядка осуществляется через магнитные контакты на задней стороне корпуса.

Предусмотрен стандартный набор функций мониторинга, включающий отслеживание физической активности, сна, уровня стресса и других показателей состояния организма. Часы получили датчики ЧСС и SpO2, поддерживают регистрацию ЭКГ и отслеживают более 150 спортивных режимов. Поддерживается установку сторонних приложений.

Цена стандартной версии Xiaomi Watch 5 составляет $285, с поддержкой eSIM — $325. Продажи часов уже стартовали на китайском рынке, о глобальном релизе информации пока нет.