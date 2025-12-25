В Epic Games Store началась раздача Disco Elysium: The Final Cut

В Epic Games Store можно в течении суток бесплатно забрать ролевую игру Disco Elysium: The Final Cut. Акция действует до 26 декабря 21:00 по бакинскому времени.

Disco Elysium: The Final Cut вышла в 2019 году и получила очень положительные отзывы критиков и игроков. По сюжету алкоголик полицейский с полной амнезией, просыпается в разрушенном отеле и должен расследовать убийство повешенного человека, попутно восстанавливая свою личность, вспоминая прошлое и разбираясь в сложных политических и социальных проблемах города Ревашоль.

Игроку предстоит через диалоги и проверки навыков (24 уникальных аспекта личности) принимать решения, формируя уникального героя, который может стать кем угодно — от гениального сыщика до безумного наркомана.

Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store – по-прежнему тайна.