spot_img
25 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store началась раздача Disco Elysium: The Final Cut

В Epic Games Store началась раздача Disco Elysium: The Final Cut

Epic Games Store

В Epic Games Store можно в течении суток бесплатно забрать ролевую игру Disco Elysium: The Final Cut. Акция действует до 26 декабря 21:00 по бакинскому времени.

Disco Elysium: The Final Cut вышла в 2019 году и получила очень положительные отзывы критиков и игроков. По сюжету алкоголик полицейский с полной амнезией, просыпается в разрушенном отеле и должен расследовать убийство повешенного человека, попутно восстанавливая свою личность, вспоминая прошлое и разбираясь в сложных политических и социальных проблемах города Ревашоль.

Игроку предстоит через диалоги и проверки навыков (24 уникальных аспекта личности) принимать решения, формируя уникального героя, который может стать кем угодно — от гениального сыщика до безумного наркомана.

Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store – по-прежнему тайна.

Предыдущая статья
Araşdırma: Grok ChatGPT və Gemini-dən qat-qat az “hallüsinasiyaya” yol verir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,833ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»