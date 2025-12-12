spot_img
12 декабря, 2025
Объявлены победители премии The Game Awards 2025 – игрой года стала Clair Obscur: Expedition 33

The Game Awards 2025

В ночь на 12 декабря прошла одиннадцатая церемония награждения The Game Awards 2025. Список претендентов на победу во всех категориях можно посмотреть по этой ссылке. Триумфатором стала ролевая игра в жанре фэнтези Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive, которая получила сразу 9 наград при двенадцати номинациях.

Победители The Game Awards 2025:

  • Игра года — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая работа геймдиректора — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучший нарратив — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая работа арт-директора —Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучший саундтрек и музыка — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучший аудиодизайн — Battlefield 6;
  • Лучший экшен — Hades II;
  • Лучший приключенческий экшен — Hollow Knight: Silksong;
  • Лучшая RPG — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая поддержка игры — No Man’s Sky;
  • Лучший файтинг — Fatal Fury: City of the Wolves;
  • Лучшая семейная игра — Donkey Kong Bananza;
  • Лучшая стратегия или симулятор — Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles;
  • Лучшая спортивная или гоночная игра — Mario Kart World;
  • Лучшая мобильная игра – Umamusume: Pretty Derby;
  • Лучшая актерская игра — Дженнифер Инглиш (Маэль в Clair Obscur: Expedition 33);
  • Лучшая адаптация видеоигры — «Одни из нас» — сезон 2;
  • Лучший мультиплеер — ARC Raiders;
  • Лучшая инди-игра — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Лучшая дебютная инди-игра — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Инновации в доступности — DOOM: The Dark Ages;
  • Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы — South of Midnight;
  • Лучшая поддержка сообщества — Baldur’s Gate 3;
  • Награда «Выбор игроков» — Wuthering Waves;
  • Самая ожидаемая игра — Grand Theft Auto VI;
  • Лучшая киберспортивная игра — Counter-Strike 2;
  • Лучший создатель контента — MoistCr1TiKaL;
  • Лучший киберспортсмен — Chovy;
  • Лучшая киберспортивная команда — Team Vitality — Counter-Strike 2.
