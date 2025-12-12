Объявлены победители премии The Game Awards 2025 – игрой года стала Clair Obscur: Expedition 33

В ночь на 12 декабря прошла одиннадцатая церемония награждения The Game Awards 2025. Список претендентов на победу во всех категориях можно посмотреть по этой ссылке. Триумфатором стала ролевая игра в жанре фэнтези Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive, которая получила сразу 9 наград при двенадцати номинациях.
Победители The Game Awards 2025:
- Игра года — Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая работа геймдиректора — Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучший нарратив — Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая работа арт-директора —Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучший саундтрек и музыка — Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучший аудиодизайн — Battlefield 6;
- Лучший экшен — Hades II;
- Лучший приключенческий экшен — Hollow Knight: Silksong;
- Лучшая RPG — Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая поддержка игры — No Man’s Sky;
- Лучший файтинг — Fatal Fury: City of the Wolves;
- Лучшая семейная игра — Donkey Kong Bananza;
- Лучшая стратегия или симулятор — Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles;
- Лучшая спортивная или гоночная игра — Mario Kart World;
- Лучшая мобильная игра – Umamusume: Pretty Derby;
- Лучшая актерская игра — Дженнифер Инглиш (Маэль в Clair Obscur: Expedition 33);
- Лучшая адаптация видеоигры — «Одни из нас» — сезон 2;
- Лучший мультиплеер — ARC Raiders;
- Лучшая инди-игра — Clair Obscur: Expedition 33;
- Лучшая дебютная инди-игра — Clair Obscur: Expedition 33;
- Инновации в доступности — DOOM: The Dark Ages;
- Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы — South of Midnight;
- Лучшая поддержка сообщества — Baldur’s Gate 3;
- Награда «Выбор игроков» — Wuthering Waves;
- Самая ожидаемая игра — Grand Theft Auto VI;
- Лучшая киберспортивная игра — Counter-Strike 2;
- Лучший создатель контента — MoistCr1TiKaL;
- Лучший киберспортсмен — Chovy;
- Лучшая киберспортивная команда — Team Vitality — Counter-Strike 2.