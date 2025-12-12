Исследование опровергает вероятность повышенной опасности электромобилей для пешеходов

Ученые из University of Leeds (Университет Лидса) проанализировали данные о дорожно-транспортных происшествиях в Великобритании с 2014 по 2023 год. Согласно им, в период с 2019 по 2023 год, когда количество электромобилей на дорогах стало быстро расти, уровень травматизма пешеходов при столкновениях с электромобилями статистически не отличается от показателей для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Показатели аварийности у электромобилей составили 57,82 против 58,88 у автомобилей с ДВС. У гибридных автомобилей уровень травматизма среди пешеходов выше, но связанные с этим травмы пешеходов менее серьезны, чем травмы, полученные от автомобилей с ДВС. Больше всего вреда пешеходам приносят внедорожники. Столкновения с ними увеличивают вероятность серьезных или смертельных травм пешеходов.

Электрификация транспортных средств стала одной из основных стратегий снижения выбросов углекислого газа в данном секторе. Но в свою очередь, высказывались опасения по поводу безопасности электромобилей из-за их более тихой работы и большего веса по сравнению с обычными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, что могло приводить к более серьезным травмам при столкновениях.

Для решения проблемы недостаточной слышимости электромобилей на малых скоростях в 2019 году в Европе была внедрена система AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) – система предупреждения транспортных средств, издающая звук, имитирующий работу двигателя. Несмотря на больший вес электромобилей из-за аккумуляторных батарей, они часто оснащены более современными системами безопасности, такими как автоматическое экстренное торможение, которые помогают предотвратить столкновения или снизить силу удара. Это может компенсировать потенциальный риск, связанный с большей массой электромобилей.

Авторы исследования отмечают необходимость дальнейших исследований для оценки безопасности электромобилей и гибридов с учетом используемых в них систем безопасности, а также для понимания долгосрочных тенденций в области безопасности дорожного движения с увеличением числа электромобилей на дорогах.