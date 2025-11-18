Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2025

Джефф Кили (Geoff Keighley), продюсер и ведущий The Game Awards, объявил номинантов на ежегодную премию The Game Awards 2025. Все желающие уже могут проголосовать на официальном сайте мероприятия. Отмечается, что выбор игроков будет учтен в голосовании жюри.
Больше всего номинаций у ролевой игры в жанре фэнтези Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive – она претендует на 12 наград, что стало рекордом за всю историю мероприятия. Экшены Death Stranding 2 и Ghost of Yotei поборются за семь призов каждый, а игра в жанре roguelike Hades II – за шесть.
Игра года
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Лучшая работа геймдиректора
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
Лучший нарратив
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Лучшая работа арт-директора
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Лучший саундтрек и музыка
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Ghost of Yotei
Лучший аудиодизайн
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Лучший экшен
- Battlefield 6
- DOOM: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Лучший приключенческий экшен
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Лучшая RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Лучшая поддержка игры
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Лучший файтинг
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Лучшая семейная игра
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Лучшая стратегия или симулятор
- The Alters
- Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Лучшая спортивная или гоночная игра
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Лучшая мобильная игра
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Лучшая актерская игра
- Бен Старр (Версо в Clair Obscur: Expedition 33)
- Чарли Кокс (Гюстав в Clair Obscur: Expedition 33)
- Эрика Иши (Ацу в Ghost of Yotei)
- Дженнифер Инглиш (Маэль в Clair Obscur: Expedition 33)
- Конацу Като (Хинако в Silent Hill f)
- Трой Бейкер (Индиана Джонс в Indiana Jones and the Great Circle)
Лучшая адаптация видеоигры
- «Minecraft в кино»
- Devil May Cry
- «Одни из нас» — сезон 2
- «Splinter Cell: Караул смерти»
- «Дожить до рассвета»
Лучший мультиплеер
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Лучшая инди-игра
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Лучшая дебютная инди-игра
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Инновации в доступности
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- DOOM: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы
- Consume Me
- Despelote
- Lost Record: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Лучшая поддержка сообщества
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Самая ожидаемая игра
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- «Ведьмак 4»
Лучшая киберспортивная игра
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Церемония вручения наград The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря.