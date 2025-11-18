spot_img
18 ноября, 2025
Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2025

Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2025

The Game Awards 2025

Джефф Кили (Geoff Keighley), продюсер и ведущий The Game Awards, объявил номинантов на ежегодную премию The Game Awards 2025. Все желающие уже могут проголосовать на официальном сайте мероприятия. Отмечается, что выбор игроков будет учтен в голосовании жюри.

Больше всего номинаций у ролевой игры в жанре фэнтези Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive – она претендует на 12 наград, что стало рекордом за всю историю мероприятия. Экшены Death Stranding 2 и Ghost of Yotei поборются за семь призов каждый, а игра в жанре roguelike Hades II – за шесть.

Игра года

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Лучшая работа геймдиректора

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Hades II
  • Split Fiction

Лучший нарратив

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Лучшая работа арт-директора

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Лучший саундтрек и музыка

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades II
  • Ghost of Yotei

Лучший аудиодизайн

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Silent Hill f

Лучший экшен

  • Battlefield 6
  • DOOM: The Dark Ages
  • Hades II
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: Art of Vengeance

Лучший приключенческий экшен

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction

Лучшая RPG

  • Avowed
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • The Outer Worlds 2
  • Monster Hunter Wilds

Лучшая поддержка игры

  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • Marvel Rivals
  • No Man’s Sky

Лучший файтинг

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Лучшая семейная игра

  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Mario Kart World
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Split Fiction

Лучшая стратегия или симулятор

  • The Alters
  • Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Sid Meier’s Civilization VII
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Лучшая спортивная или гоночная игра

  • EA Sports FC 26
  • F1 25
  • Mario Kart World
  • Rematch
  • Sonic Racing: CrossWorlds

Лучшая мобильная игра

  • Destiny: Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby
  • Wuthering Waves

Лучшая актерская игра

  • Бен Старр (Версо в Clair Obscur: Expedition 33)
  • Чарли Кокс (Гюстав в Clair Obscur: Expedition 33)
  • Эрика Иши (Ацу в Ghost of Yotei)
  • Дженнифер Инглиш (Маэль в Clair Obscur: Expedition 33)
  • Конацу Като (Хинако в Silent Hill f)
  • Трой Бейкер (Индиана Джонс в Indiana Jones and the Great Circle)

Лучшая адаптация видеоигры

  • «Minecraft в кино»
  • Devil May Cry
  • «Одни из нас» — сезон 2
  • «Splinter Cell: Караул смерти»
  • «Дожить до рассвета»

Лучший мультиплеер

  • Arc Raiders
  • Battlefield 6
  • Elden Ring Nightreign
  • Peak
  • Split Fiction

Лучшая инди-игра

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Лучшая дебютная инди-игра

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch
  • Megabonk

Инновации в доступности

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Atomfall
  • DOOM: The Dark Ages
  • EA Sports FC 26
  • South of Midnight

Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы

  • Consume Me
  • Despelote
  • Lost Record: Bloom & Rage
  • South of Midnight
  • Wanderstop

Лучшая поддержка сообщества

  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • No Man’s Sky

Самая ожидаемая игра

  • 007 First Light
  • Grand Theft Auto VI
  • Marvel’s Wolverine
  • Resident Evil Requiem
  • «Ведьмак 4»

Лучшая киберспортивная игра

  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • Valorant

Церемония вручения наград The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря.

