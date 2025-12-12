ИИ-генератор видео Sora сможет создавать ролики с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars

The Walt Disney Company и OpenAI объявили о заключении трехлетнего лицензионного соглашения, в рамках которого ИИ-генератор видео Sora сможет создавать короткие ролики по запросу пользователей, используя более 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.

Кроме того, Disney инвестирует в OpenAI $1 млрд. и получит варранты (финансовые ценные бумаги) на приобретение дополнительной доли в компании. Это первое подобное соглашение для разработчика ChatGPT с крупной голливудской студией.

Среди героев упоминаются Микки Маус, Капитан Америка, Черная пантера, Лило, Стич, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, персонажи «Зверополиса» и многих других мультфильмов. Этих персонажей также можно будет использовать при генерации изображений через ChatGPT Images. Соглашение охватывает широкий набор визуальных образов — от персонажей и костюмов до транспортных средств и даже локаций. При этом условия сделки подчеркивают: лицензия не распространяется на любые голоса или внешность реальных актеров. Первые ролики и изображения с лицензионными персонажами появятся в начале 2026 года.

Disney, в рамках партнерства, получит доступ к OpenAI API для разработки новых продуктов и инструментов, включая будущие функции для Disney+. Также планируется интеграция Disney+ с Sora: отобранные ролики, созданные пользователями, будут появляться на платформе в виде отдельного раздела. Сотрудники Disney также будут задействовать ChatGPT в своей повседневной работе.

В совместном заявлении обе стороны подчеркнули, что стремятся к «ответственному использованию ИИ» для защиты безопасности пользователей и прав авторов.