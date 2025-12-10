На глобальном рынке представлен смартфон Honor Magic 8 Lite

Компания Honor представила на глобальном рынке смартфон средней ценовой категории Magic 8 Lite. Из названия можно подумать, что это упрощенная модель флагмана Magiс 8, но это не так.

Как и предыдущие Lite-модели серии Magic, новый аппарат представляет собой ребрендинг китайской версии X-серии – Honor X70, который вышел на международном рынке под названием Honor X9d.

Изменение по сравнению с X9d лишь одно – для стран Европы урезали емкость аккумулятора – с 8300 мАч до 7500 мАч. Цены на Honor Magic 8 Lite будут объявлены в январе 2026 года, когда смартфон поступит в продажу.