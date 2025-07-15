Состоялась презентация Honor X70 с аккумулятором емкостью 8300 мАч и защитой IP69K

Сегодня в Китае был представлен смартфон Honor X70 – новое поколение популярной линейки Honor X. При доступной цене аппарат имеет две особенности: аккумулятор рекордной емкости и максимально защищенное исполнение корпуса.

Honor X70 оборудован 10-битным 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2640 x 1200 пикселей), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 6000 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Hz. Заявлена особая система управления касаниями в перчатках и под дождем.

Смартфон построен на базе 4-нм восьмиядерного процессора Snapdragon 6 Gen 4, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR4X объемом до 12 Gb и накопителем до 512 Gb. В основную камеру входит один датчик на 50 Мп (f/1.88, OIS, запись видео 4K, 1080p), фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0, запись видео 1080p).

Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч, заявлена проводная зарядка на 80 Вт и впервые в этом классе поддержка беспроводной зарядки на 80 Вт (только в версии 12/512 Gb). Honor X70 получил ударопрочный и водонепроницаемый корпус по стандарту IP69K, что означает устойчивость к струям горячей воды, а также возможность выдерживать падения с высоты до 2,5 метра.

Также в оснащение входит поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, мощный вибромотор и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 161,9 x 76,1 x 7,76 мм, 193 гр. Работает смартфон под управлением Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.

На выбор покупателей предложены четыре расцветки: красная с золотыми акцентами, зеленая, белая и черная. Цены на Honor X70: 8/128 Gb — $195, 8/256 Gb — $225, 12/256 Gb — $250, 12/512 Gb — $280. Позже смартфон запустят на международном рынке.