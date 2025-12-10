spot_img
10 декабря, 2025
На Nintendo Switch 2 вышла The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Skyrim

Bethesda Game Studios выпустила на Nintendo Switch 2 нативную версию The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Издание включает в себя полную версию игры, все DLC, а также контент из Creation Club, ранее добавленный в Anniversary Edition.

Игра получила несколько технических улучшений для нового поколения консоли: увеличенное разрешение с технологией DLSS, ускоренные загрузки, повышенную частоту кадров, а также поддержку управления с контроллерами Joy-Con 2 в режиме мыши.

Для новых игроков стоимость полного издания составит $60. Игроки, которые ранее уже приобрели The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на первой Switch, могут бесплатно обновиться до версии под актуальную консоль. Владельцам стандартного издания, включая физическое, нужно заплатить за апгрейд $20.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

