На Nintendo Switch 2 вышла The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Bethesda Game Studios выпустила на Nintendo Switch 2 нативную версию The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Издание включает в себя полную версию игры, все DLC, а также контент из Creation Club, ранее добавленный в Anniversary Edition.
Игра получила несколько технических улучшений для нового поколения консоли: увеличенное разрешение с технологией DLSS, ускоренные загрузки, повышенную частоту кадров, а также поддержку управления с контроллерами Joy-Con 2 в режиме мыши.
Для новых игроков стоимость полного издания составит $60. Игроки, которые ранее уже приобрели The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на первой Switch, могут бесплатно обновиться до версии под актуальную консоль. Владельцам стандартного издания, включая физическое, нужно заплатить за апгрейд $20.