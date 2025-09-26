Honor X9d оснащен аккумулятором на 8300 мАч и защитой IP69K

Компания Honor представила на глобальном рынке смартфон среднего ценового сегмента X9d. Технические характеристики новой модели практически полностью повторяют параметры Honor X70, вышедшего в Китае в июле. Основным отличием стали улучшенные камеры.

Honor X9d выполнен в тонком защищенном корпусе, есть защита от воды и пыли по стандарту IP69K. Смартфон не боится падений с высоты 2,5 м в соответствии со стандартом IEC62262. Также аппарат может выдержать попадание горячей воды до 85 градусов, до сутки нахождения в соленой и влажной среде, а также 10 000 погружений в воду. Предусмотрена функция очистки динамиков от воды.

Смартфон оборудован AMOLED-дисплеем диагональю 6,79 дюйма с разрешением 2640×1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью до 6000 нит (в режиме HDR) и алюмосиликатным стеклом для повышенной прочности. ШИМ-регулировка яркости составляет 3840 Hz. Экран распознает касания даже под сильным дождем и в перчатках.

За производительность отвечает 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 4 с графикой Adreno 810. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя 256 или 512 Gb. В основную камеру входят главный датчик на 108 Мп (f/1,75, OIS) и широкоугольный объектив на 5 Мп (f/2,2). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2,45).

Источником питания служит аккумуляторная батарея емкостью 8300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 66 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев (оптический, в экране). Габариты и вес: 161,9 х 76,1 х 7,76 мм, 193 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0.

Цены на Honor X9d: 12/256 Gb — $358, 12/512 Gb — $406. Покупатели смогут выбирать между черным, коричнево-красным, золотистым и зеленым вариантами цветового исполнения корпуса устройства.