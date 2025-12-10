Подросткам в Австралии запретили регистрировать аккаунты в соцсетях

Австралия стала первой в мире страной, которая запретила соцсети для детей и подростков до 16 лет. Закон вступил в силу с полуночи 10 декабря по местному времени и коснулся большинства крупнейших платформ — Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Платформам предписано блокировать доступ несовершеннолетних под угрозой штрафа до 49,5 млн. австралийских долларов (около $33 млн.). Правительство заявило, что список соцсетей будет меняться по мере появления и распространения новых.

Все перечисленные платформы должны будут предоставить Регулятору электронной безопасности Австралии Джули Инман Грант данные о количестве учетных записей несовершеннолетних на 9 декабря и на 11 декабря. После они будут обязаны регулярно предоставлять обновленные данные ежемесячно на протяжении, как минимум, последующих шести месяцев в соответствии с набором протоколов, разработанных для обеспечения соблюдения этого решения. Все платформы, кроме X, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), уже заявили о готовности соблюдать закон, используя методы определения возраста.

При этом есть площадки, которые не подпадают под запрет: Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam и Steam Chat, WhatsApp и YouTube Kids.

Закон вызвал разную реакцию: защитники свободы слова выступили против, тогда как родительские организации и эксперты по защите детей поддержали данную меру. Некоторые родители все же решили помочь подросткам обойти возрастные ограничения через VPN и создать аккаунты на взрослых платформах. Никола Палфри, руководитель клинического руководства детской организации по психическому здоровью Headspace, считает, что есть и такие подростки, которые с нетерпением ждут возможности отвлечься от постоянного потока контента и остальных аспектов онлайн-жизни, которым сейчас они чувствуют себя обязанными придерживаться.

Для самих соцсетей эта мера знаменует новую эру структурной стагнации, поскольку, как показывают исследования, число пользователей перестает расти, а время, проводимое на платформах, сокращается.

Правительства по всему миру внимательно следят за развитием событий в рамках запрета. Аналогичные законы собираются принять власти Дании, Норвегии и Малайзии. Руководство Евросоюза также высказалось за запрет соцсетей для лиц, не достигших 16 лет. План Австралии вызывает большой интерес и в США.