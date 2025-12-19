Motorola выпустила недорогой смартфон Moto G Power (2026)

Компания Motorola представила смартфон средней ценовой категории Moto G Power (2026). Несмотря на название, емкость аккумулятора, по сегодняшним меркам не такая уж большая. По сравнению с моделью 2025 года изменений очень мало: фронтальная камера получила датчик большего разрешения, увеличена емкость аккумулятора на 4% и используется актуальная ОС.

Аппарат оборудован 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i. В основе Moto G Power (2026) лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 на 128 Gb. Заявлена поддержка карт памяти microSD объемом до 1 Tb.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп с OIS и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Аппарат был протестирован в 14 категориях на соответствие стандарту MIL-STD-810H, что говорит о его способности выдерживать падения, экстремальные температуры и высокую влажность. Также имеется защита от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69.

Список характеристик устройства дополняют поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики с Dolby Atmos и 3,5-мм порт для наушников. Задняя панель получила покрытие из эко-кожи. Габариты и вес: 166,6 x 77,1 x 8,7 мм, 208 гр. В качестве программной платформы используется Android 16.

Moto G Power (2026) будет доступен в цветах Pantone Pure Cashmere и Pantone Evening Blue. Цена составляет $300, аппарат поступит в продажу на рынки ряда стран в скором времени.