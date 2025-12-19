spot_img
19 декабря, 2025
Названы победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2025

18 декабря в Центре Инноваций Азербайджана (AIM) состоялась 20-ая церемония вручения Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2025. NETTY наградила лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, и приложения.

Победителями в этом году стали: https://www.netty.az/ru/winners

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
Azərpoçt (сайт) https://www.azerpost.az/
SİMA İmza Sahibkar Həlli (приложение) https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (социальная страница) https://www.facebook.com/vergiler
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И СТАРТАПЫ  
Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (сайт) https://azpetrol.az/
Digital Expo Center (приложение) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1
Coffeein (социальная страница) https://www.instagram.com/coffeeinaz/
ИННОВАЦИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ  
EURONET AZƏRBAYCAN (сайт) https://euronet.az/
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
StarKidStories (сайт) https://starkidstories.com/
GearDYP (приложение) https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project
PlanetFM TİKTOK (социальная страница) https://www.tiktok.com/@planetfm__
МЕДИА, КУЛЬТУРА И КРЕАТИВНЫЙ КОНТЕНТ  
Tech Xəbər (сайт) https://techxeber.az/
Radio Baza — Online FM/AM (приложение) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en
Altı Qara Pişik (социальная страница) https://www.youtube.com/@altiqarapishik
ЛАЙФСТАЙЛ И ТУРИЗМ XXI ВЕКA  
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt) https://azvif.az/
Visit Baku (приложение) https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681
Adigunlərdənbiri (социальная страница) https://www.tiktok.com/@farid_rasul?_r=1&_t=ZS-917rKLZyp4U
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ИНКЛЮЗИВНОСТИ  
İstehlakçı.gov.az (сайт) https://istehlakchi.gov.az/
Unudulmazlar (приложение) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az
Dayaq Xeyriyyə İnstagram (социальная страница) https://www.instagram.com/dayaq_xeyriyye/
ВЫБОР ВИРТУАЛЬНОГО ЖЮРИ  
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (сайт) https://adau.edu.az/
  • ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY 2025 – Эльчин Байрам

Премию в 2025 году поддерживали:

Генеральный партнёр: NAR

Официальный партнёр: AZINTELECOM

Партнёры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

Информационные партнёры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media

