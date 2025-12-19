Названы победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2025

18 декабря в Центре Инноваций Азербайджана (AIM) состоялась 20-ая церемония вручения Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2025. NETTY наградила лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, и приложения.
Победителями в этом году стали: https://www.netty.az/ru/winners
|ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
|Azərpoçt (сайт)
|https://www.azerpost.az/
|SİMA İmza Sahibkar Həlli (приложение)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1
|İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (социальная страница)
|https://www.facebook.com/vergiler
|ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И СТАРТАПЫ
|Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (сайт)
|https://azpetrol.az/
|Digital Expo Center (приложение)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1
|Coffeein (социальная страница)
|https://www.instagram.com/coffeeinaz/
|ИННОВАЦИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ
|EURONET AZƏRBAYCAN (сайт)
|https://euronet.az/
|НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
|StarKidStories (сайт)
|https://starkidstories.com/
|GearDYP (приложение)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project
|PlanetFM TİKTOK (социальная страница)
|https://www.tiktok.com/@planetfm__
|МЕДИА, КУЛЬТУРА И КРЕАТИВНЫЙ КОНТЕНТ
|Tech Xəbər (сайт)
|https://techxeber.az/
|Radio Baza — Online FM/AM (приложение)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en
|Altı Qara Pişik (социальная страница)
|https://www.youtube.com/@altiqarapishik
|ЛАЙФСТАЙЛ И ТУРИЗМ XXI ВЕКA
|Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt)
|https://azvif.az/
|Visit Baku (приложение)
|https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681
|Adigunlərdənbiri (социальная страница)
|https://www.tiktok.com/@farid_rasul?_r=1&_t=ZS-917rKLZyp4U
|ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ИНКЛЮЗИВНОСТИ
|İstehlakçı.gov.az (сайт)
|https://istehlakchi.gov.az/
|Unudulmazlar (приложение)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az
|Dayaq Xeyriyyə İnstagram (социальная страница)
|https://www.instagram.com/dayaq_xeyriyye/
|ВЫБОР ВИРТУАЛЬНОГО ЖЮРИ
|Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (сайт)
|https://adau.edu.az/
- ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY 2025 – Эльчин Байрам
Премию в 2025 году поддерживали:
Генеральный партнёр: NAR
Официальный партнёр: AZINTELECOM
Партнёры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley
Информационные партнёры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media