Ghost of Yotei – лучшая игра 2025 года для PlayStation 5

В PlayStation Blog подвели итоги пользовательского голосования за лучшие игры в разных номинациях в 2025 году. В голосовании приняли участие почти 1,5 миллиона геймеров.
Лучшей игрой 2025 года для PlayStation 5 стал экшен Ghost of Yotei. Игра стала абсолютным рекордсменом по числу наград по версии PS Blog. Ghost of Yotei заслужила платиновый трофей в семи категориях, что говорит об успехе внутренних студий Sony. Для сравнения, у Clair Obscur: Expedition 33, победителя The Game Awards 2025, лишь три платины.
- Платина — Ghost of Yotei;
- Золото — Clair Obscur: Expedition 33;
- Серебро — Death Stranding 2: On the Beach;
- Бронза — ARC Raiders.
Для PlayStation 4 лучшей игрой года для стала Hollow Knight: Silksong.
- Платина — Hollow Knight: Silksong;
- Золото — Elden Ring Nightreign;
- Серебро — Sonic Racing: CrossWorlds;
- Бронза — Call of Duty: Black Ops 7.