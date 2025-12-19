spot_img
19 декабря, 2025
Ghost of Yotei – лучшая игра 2025 года для PlayStation 5

Ghost of Yotei – лучшая игра 2025 года для PlayStation 5

PlayStation

В PlayStation Blog подвели итоги пользовательского голосования за лучшие игры в разных номинациях в 2025 году. В голосовании приняли участие почти 1,5 миллиона геймеров.

PlayStation

Лучшей игрой 2025 года для PlayStation 5 стал экшен Ghost of Yotei. Игра стала абсолютным рекордсменом по числу наград по версии PS Blog. Ghost of Yotei заслужила платиновый трофей в семи категориях, что говорит об успехе внутренних студий Sony. Для сравнения, у Clair Obscur: Expedition 33, победителя The Game Awards 2025, лишь три платины.

  • Платина — Ghost of Yotei;
  • Золото — Clair Obscur: Expedition 33;
  • Серебро — Death Stranding 2: On the Beach;
  • Бронза — ARC Raiders.

Для PlayStation 4 лучшей игрой года для стала Hollow Knight: Silksong.

 

  • Платина — Hollow Knight: Silksong;
  • Золото — Elden Ring Nightreign;
  • Серебро — Sonic Racing: CrossWorlds;
  • Бронза — Call of Duty: Black Ops 7.
