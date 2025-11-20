Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025

Apple опубликовала список финалистов ежегодной премии App Store Awards 2025, в которой принимают участие лучшие приложения и игры для разных платформ экосистемы компании. В список вошли 45 проектов, отобранных редакцией площадки App Store.
Приложение года для iPhone
- BandLab — приложение для музыкантов, которое помогает в записи и микшировании треков;
- Ladder — помощник по силовым тренировкам;
- Tiimo —планировщик для составления ежедневного списков дел.
Игра года для iPhone
- Capybara Go! — приключение вместе с капибарой и ее необычными друзьями;
- Pokémon TCG Pocket — виртуальная версия игры про коллекционирование карточек с покемонами;
- Thronefall — стратегия, в которой нужно оборонять крепость от врагов.
Приложение года для iPad
- Detail — видеоредактор с поддержкой ИИ-функций;
- Graintouch — графический редактор для дизайнеров;
- Structured — ежедневный планировщик с ИИ для организации дел и задач.
Игра года для iPad
- Dredge — приключенческая игра с элементами симулятора рыбалки и хоррора;
- Infinity Nikki —ролевая игра с необычными игровыми механиками;
- Prince of Persia: The Lost Crown — экшен-платформер по знаменитой франшизе.
Приложение года для Mac
- Acorn — инструмент для профессионального редактирования фотографий;
- Essayist — поиск данных и оформление научных работ;
- Under My Roof — приложение для ведения домашнего хозяйства с возможностью составления списка вещей в доме.
Игра года для Mac
- Assassin’s Creed Shadows — очередная глава знаменитой серии, действие которой разворачивается в феодальной Японии;
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — улучшенное издание популярной игры;
- Neva — экшен-платформер с милой историей и яркими образами.
Игра года для Apple Arcade
- Katamari Damacy Rolling Live — головоломка про липкий мяч;
- PGA Tour Pro Golf — симулятор гольфа с реалистичной графикой;
- What the Clash? — сборник сотен мини-игр для вечеринок, в которые можно играть одному или с друзьями.
Приложение года для Vision Pro
- Camo Studio — инструмент для ведения прямых трансляций и создания видео непосредственно с гарнитуры;
- D-Day: The Camera Soldier — интерактивный пространственный документальный проект об истории солдата-оператора, участвовавшего в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны;
- Explore POV — виртуальные путешествия по разным местам мира.
Игра года для Vision Pro
- Fishing Haven — красочный симулятор рыбалки;
- Gears & Goo —стратегия в жанре Tower Defense;
- Porta Nubi — сборник головоломок.
Приложение года для Apple Watch
- Go Club — инструмент для поддержания активности и водного баланса в организме;
- Pro Camera by Moment — приложение для создания профессиональных фото прямо с часов;
- Strava — инструмент для отслеживания разных показателей во время спортивных активностей.
Приложение года для Apple TV
- HBO Max — стриминговый сервис с сериалами разных жанров;
- PBS Kids —сервиз с детским контентом для образования и развлечений;
- Super Farming Boy 4K — смесь экшена, головоломок и симулятора фермы.
Вклад в развитие культуры
- Art of Fauna — приложение-головоломка, посвящённое сохранению дикой природы;
- A Space for the Unbound — приключенческая игр о жизни в сельской местности в Индонезии в конце прошлого века;
- Be My Eyes — помощник для пользователей с нарушениями зрения;
- Chants of Sennaar — приключенческая игра с лингвистическими головоломками;
- Despelote — инди-игра по мотивам воспоминаний разработчиков о жизни в столице Эквадора;
- Focus Friends — инструмент для создания фокус-сессий;
- Is This Seat Taken? — казуальная головоломка, в которой надо рассаживать персонажей с учетом их предпочтений;
- Retro — платформа с фото и видео родственников и друзей;
- StoryGraph — платформа с ИИ для персонализированных рекомендаций книг;
- Venba — игра о кухнях разных стран мира;
- Whoscall — приложение для идентификации вызовов и блокировки спама;
- Yuka — сканер пищевых продуктов и косметических средств для расшифровки их состава и оценки влияния на организм.
Победители App Store Awards 2025 будут объявлены к концу этого года. Ранее Google назвал лучшие игры и приложения для платформы Android в 2025 году.