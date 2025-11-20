Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025

Apple опубликовала список финалистов ежегодной премии App Store Awards 2025, в которой принимают участие лучшие приложения и игры для разных платформ экосистемы компании. В список вошли 45 проектов, отобранных редакцией площадки App Store.

Приложение года для iPhone

BandLab — приложение для музыкантов, которое помогает в записи и микшировании треков;

Ladder — помощник по силовым тренировкам;

Tiimo —планировщик для составления ежедневного списков дел.

Игра года для iPhone

Capybara Go! — приключение вместе с капибарой и ее необычными друзьями;

Pokémon TCG Pocket — виртуальная версия игры про коллекционирование карточек с покемонами;

Thronefall — стратегия, в которой нужно оборонять крепость от врагов.

Приложение года для iPad

Detail — видеоредактор с поддержкой ИИ-функций;

Graintouch — графический редактор для дизайнеров;

Structured — ежедневный планировщик с ИИ для организации дел и задач.

Игра года для iPad

Dredge — приключенческая игра с элементами симулятора рыбалки и хоррора;

Infinity Nikki —ролевая игра с необычными игровыми механиками;

Prince of Persia: The Lost Crown — экшен-платформер по знаменитой франшизе.

Приложение года для Mac

Acorn — инструмент для профессионального редактирования фотографий;

Essayist — поиск данных и оформление научных работ;

Under My Roof — приложение для ведения домашнего хозяйства с возможностью составления списка вещей в доме.

Игра года для Mac

Assassin’s Creed Shadows — очередная глава знаменитой серии, действие которой разворачивается в феодальной Японии;

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — улучшенное издание популярной игры;

Neva — экшен-платформер с милой историей и яркими образами.

Игра года для Apple Arcade

Katamari Damacy Rolling Live — головоломка про липкий мяч;

PGA Tour Pro Golf — симулятор гольфа с реалистичной графикой;

What the Clash? — сборник сотен мини-игр для вечеринок, в которые можно играть одному или с друзьями.

Приложение года для Vision Pro

Camo Studio — инструмент для ведения прямых трансляций и создания видео непосредственно с гарнитуры;

D-Day: The Camera Soldier — интерактивный пространственный документальный проект об истории солдата-оператора, участвовавшего в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны;

Explore POV — виртуальные путешествия по разным местам мира.

Игра года для Vision Pro

Fishing Haven — красочный симулятор рыбалки;

Gears & Goo —стратегия в жанре Tower Defense;

Porta Nubi — сборник головоломок.

Приложение года для Apple Watch

Go Club — инструмент для поддержания активности и водного баланса в организме;

Pro Camera by Moment — приложение для создания профессиональных фото прямо с часов;

Strava — инструмент для отслеживания разных показателей во время спортивных активностей.

Приложение года для Apple TV

HBO Max — стриминговый сервис с сериалами разных жанров;

PBS Kids —сервиз с детским контентом для образования и развлечений;

Super Farming Boy 4K — смесь экшена, головоломок и симулятора фермы.

Вклад в развитие культуры

Art of Fauna — приложение-головоломка, посвящённое сохранению дикой природы;

A Space for the Unbound — приключенческая игр о жизни в сельской местности в Индонезии в конце прошлого века;

Be My Eyes — помощник для пользователей с нарушениями зрения;

Chants of Sennaar — приключенческая игра с лингвистическими головоломками;

Despelote — инди-игра по мотивам воспоминаний разработчиков о жизни в столице Эквадора;

Focus Friends — инструмент для создания фокус-сессий;

Is This Seat Taken? — казуальная головоломка, в которой надо рассаживать персонажей с учетом их предпочтений;

Retro — платформа с фото и видео родственников и друзей;

StoryGraph — платформа с ИИ для персонализированных рекомендаций книг;

Venba — игра о кухнях разных стран мира;

Whoscall — приложение для идентификации вызовов и блокировки спама;

Yuka — сканер пищевых продуктов и косметических средств для расшифровки их состава и оценки влияния на организм.

Победители App Store Awards 2025 будут объявлены к концу этого года. Ранее Google назвал лучшие игры и приложения для платформы Android в 2025 году.