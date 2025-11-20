Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025

spot_img
20 ноября, 2025
Apple опубликовала список финалистов ежегодной премии App Store Awards 2025, в которой принимают участие лучшие приложения и игры для разных платформ экосистемы компании. В список вошли 45 проектов, отобранных редакцией площадки App Store.

Приложение года для iPhone

  • BandLab — приложение для музыкантов, которое помогает в записи и микшировании треков;
  • Ladder — помощник по силовым тренировкам;
  • Tiimo —планировщик для составления ежедневного списков дел.

Игра года для iPhone

  • Capybara Go! — приключение вместе с капибарой и ее необычными друзьями;
  • Pokémon TCG Pocket — виртуальная версия игры про коллекционирование карточек с покемонами;
  • Thronefall — стратегия, в которой нужно оборонять крепость от врагов.

Приложение года для iPad

  • Detail — видеоредактор с поддержкой ИИ-функций;
  • Graintouch — графический редактор для дизайнеров;
  • Structured — ежедневный планировщик с ИИ для организации дел и задач.

Игра года для iPad

  • Dredge — приключенческая игра с элементами симулятора рыбалки и хоррора;
  • Infinity Nikki —ролевая игра с необычными игровыми механиками;
  • Prince of Persia: The Lost Crown — экшен-платформер по знаменитой франшизе.

Приложение года для Mac

  • Acorn — инструмент для профессионального редактирования фотографий;
  • Essayist — поиск данных и оформление научных работ;
  • Under My Roof — приложение для ведения домашнего хозяйства с возможностью составления списка вещей в доме.

Игра года для Mac

  • Assassin’s Creed Shadows — очередная глава знаменитой серии, действие которой разворачивается в феодальной Японии;
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — улучшенное издание популярной игры;
  • Neva — экшен-платформер с милой историей и яркими образами.

Игра года для Apple Arcade

  • Katamari Damacy Rolling Live — головоломка про липкий мяч;
  • PGA Tour Pro Golf — симулятор гольфа с реалистичной графикой;
  • What the Clash? — сборник сотен мини-игр для вечеринок, в которые можно играть одному или с друзьями.

Приложение года для Vision Pro

  • Camo Studio — инструмент для ведения прямых трансляций и создания видео непосредственно с гарнитуры;
  • D-Day: The Camera Soldier — интерактивный пространственный документальный проект об истории солдата-оператора, участвовавшего в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны;
  • Explore POV — виртуальные путешествия по разным местам мира.

Игра года для Vision Pro

  • Fishing Haven — красочный симулятор рыбалки;
  • Gears & Goo —стратегия в жанре Tower Defense;
  • Porta Nubi — сборник головоломок.

Приложение года для Apple Watch

  • Go Club — инструмент для поддержания активности и водного баланса в организме;
  • Pro Camera by Moment — приложение для создания профессиональных фото прямо с часов;
  • Strava — инструмент для отслеживания разных показателей во время спортивных активностей.

Приложение года для Apple TV

  • HBO Max — стриминговый сервис с сериалами разных жанров;
  • PBS Kids —сервиз с детским контентом для образования и развлечений;
  • Super Farming Boy 4K — смесь экшена, головоломок и симулятора фермы.

Вклад в развитие культуры

  • Art of Fauna — приложение-головоломка, посвящённое сохранению дикой природы;
  • A Space for the Unbound — приключенческая игр о жизни в сельской местности в Индонезии в конце прошлого века;
  • Be My Eyes — помощник для пользователей с нарушениями зрения;
  • Chants of Sennaar — приключенческая игра с лингвистическими головоломками;
  • Despelote — инди-игра по мотивам воспоминаний разработчиков о жизни в столице Эквадора;
  • Focus Friends — инструмент для создания фокус-сессий;
  • Is This Seat Taken? — казуальная головоломка, в которой надо рассаживать персонажей с учетом их предпочтений;
  • Retro — платформа с фото и видео родственников и друзей;
  • StoryGraph — платформа с ИИ для персонализированных рекомендаций книг;
  • Venba — игра о кухнях разных стран мира;
  • Whoscall — приложение для идентификации вызовов и блокировки спама;
  • Yuka — сканер пищевых продуктов и косметических средств для расшифровки их состава и оценки влияния на организм.

Победители App Store Awards 2025 будут объявлены к концу этого года. Ранее Google назвал лучшие игры и приложения для платформы Android в 2025 году.

