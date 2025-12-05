Motorola представила эксклюзивную версию смартфона motorola edge 70 в цвете 2026 года, выбранного Pantone

Motorola представила специальную версию смартфона motorola edge 70 в цвете PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, украшенную кристаллами Swarovski.

PANTONE 11-4201 Cloud Dancer выбран институтом цвета Pantone в качестве цвтеа 2026 года. Cloud Dancer — это воздушный белый оттенок, символизирующий превосходство ясности над хаосом, мягкости над зрелищностью и присутствия над давлением. Он одновременно успокаивает и вдохновляет, идеально отражая баланс и утонченность, присущие одному из последних устройств Motorola, ориентированных на дизайн, — motorola edge 70.

В этом году Motorola привлекла к работе над устройством года своего еще одного партнера Swarovski, чтобы создать смартфон, воплощающий гармонию выбранного цвета, дополненную утонченным дизайном. Кристаллы Swarovski, встроенные в корпус, добавляют устройству воздушности и роскошный блеск. motorola edge 70 станет частью The Brilliant Collection — лимитированной серии устройств, которую Motorola запустила ранее в этом году в партнерстве со Swarovski.

motorola edge 70 — самый тонкий в своей категории смартфон – образец идеального баланса, где мастерство исполнения гармонично сочетается с производительностью. Каждая деталь устройства тщательно продумана: от 50-мегапиксельных камер и аккумулятора нового поколения до функций Moto AI, которые незаметно подстраиваются под пользователя. Его великолепный дисплей гармонично сочетается с изысканной задней панелью из кожи со стёганой фактурой, создающей тактильный контраст с мягким сиянием кристаллов Swarovski и цветом года Pantone 2026 – Cloud Dancer. Вместе они создают нечто большее, чем просто телефон, – это объект тихой роскоши и спокойной уверенности, созданный для того, чтобы жить в ритме современной жизни.

motorola edge 70 в цвете Pantone Cloud Dancer будет доступен на некоторых рынках.