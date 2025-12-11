Apple назвала самые популярные мобильные приложения и игры 2025 года

В начале этого месяца Apple объявила победителей премии App Store Awards 2025, а теперь компания назвала приложения и игры, которые чаще других пользователи скачивали в уходящем году.
Самым скачиваемым бесплатным приложением стал ChatGPT, а среди платных лидирует HotSchedules для планирования рабочего времени. Самой популярной бесплатной игрой стала Block Blast, а платной — Minecraft: Dream it, Build it.
Топ-10 бесплатных приложений для iPhone:
- ChatGPT
- Threads
- TikTok
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- Google Maps
- Gmail
- Google Gemini
Топ-10 платных приложений для iPhone:
- HotSchedules
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- Paprika Recipe Manager 3
- SkyView
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Forest: Focus for Productivity
- RadarScope
Топ-10 бесплатных игр для iPhone:
- Block Blast！
- Fortnite
- Roblox
- Township
- Pokémon TCG Pocket
- Royal Kingdom
- Clash Royale
- Vita Mahjong
- Whiteout Survival
- Last War: Survival
Топ-10 платных игр для iPhone:
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Heads Up!
- Plague Inc.
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Red’s First Flight
Топ-10 бесплатных приложений для iPad:
- YouTube
- ChatGPT
- Netflix
- Disney+
- Amazon Prime Video
- TikTok – Videos, Shop & LIVE
- Google Chrome
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Canva: AI Photo & Video Editor
- HBO Max: Stream Movies & TV
Топ-10 платных приложений для iPad:
- Procreate
- Procreate Dreams
- forScore
- ToonSquid
- Nomad Sculpt
- Shadowrocket
- AnkiMobile Flashcards
- Bluebeam Revu for iPad
- Teach Your Monster to Read
- Feather: Draw in 3D
Топ-10 бесплатных игр для iPad:
- Roblox
- Block Blast!
- Fortnite
- Perfect Tidy
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Mini Games: Calm & Chill
- Goods Puzzle: Sort Challenge
- io
- Subway Surfers
- Township
Топ-10 платных игр для iPad:
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Geometry Dash
- Stardew Valley
- Balatro
- Bloons TD 6
- Plague Inc.
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Poppy Playtime Chapter 3
- Purple Place – Classic Games
- Papa’s Sushiria To Go!
Топ-10 игр в разделе Apple Arcade:
- NFL Retro Bowl ’26
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Balatro+
- io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Fruit Ninja Classic+
- Bloons TD 6+
- PGA TOUR Pro Golf
- Solitaire by MobilityWare+