11 декабря, 2025
Apple назвала самые популярные мобильные приложения и игры 2025 года

Apple

В начале этого месяца Apple объявила победителей премии App Store Awards 2025, а теперь компания назвала приложения и игры, которые чаще других пользователи скачивали в уходящем году.

Самым скачиваемым бесплатным приложением стал ChatGPT, а среди платных лидирует HotSchedules для планирования рабочего времени. Самой популярной бесплатной игрой стала Block Blast, а платной — Minecraft: Dream it, Build it.

Топ-10 бесплатных приложений для iPhone:

  • ChatGPT
  • Threads
  • Google
  • TikTok
  • WhatsApp Messenger
  • Instagram
  • YouTube
  • Google Maps
  • Gmail
  • Google Gemini

Топ-10 платных приложений для iPhone:

  • HotSchedules
  • Shadowrocket
  • Procreate Pocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Paprika Recipe Manager 3
  • SkyView
  • TonalEnergy Tuner & Metronome
  • AutoSleep Track Sleep on Watch
  • Forest: Focus for Productivity
  • RadarScope

Топ-10 бесплатных игр для iPhone:

  • Block Blast！
  • Fortnite
  • Roblox
  • Township
  • Pokémon TCG Pocket
  • Royal Kingdom
  • Clash Royale
  • Vita Mahjong
  • Whiteout Survival
  • Last War: Survival

Топ-10 платных игр для iPhone:

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Balatro
  • Heads Up!
  • Plague Inc.
  • Geometry Dash
  • Bloons TD 6
  • Stardew Valley
  • Papa’s Freezeria To Go!
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Red’s First Flight

Топ-10 бесплатных приложений для iPad:

  • YouTube
  • ChatGPT
  • Netflix
  • Disney+
  • Amazon Prime Video
  • TikTok – Videos, Shop & LIVE
  • Google Chrome
  • Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
  • Canva: AI Photo & Video Editor
  • HBO Max: Stream Movies & TV

Топ-10 платных приложений для iPad:

  • Procreate
  • Procreate Dreams
  • forScore
  • ToonSquid
  • Nomad Sculpt
  • Shadowrocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Bluebeam Revu for iPad
  • Teach Your Monster to Read
  • Feather: Draw in 3D

Топ-10 бесплатных игр для iPad:

  • Roblox
  • Block Blast!
  • Fortnite
  • Perfect Tidy
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Mini Games: Calm & Chill
  • Goods Puzzle: Sort Challenge
  • io
  • Subway Surfers
  • Township

Топ-10 платных игр для iPad:

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Geometry Dash
  • Stardew Valley
  • Balatro
  • Bloons TD 6
  • Plague Inc.
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Poppy Playtime Chapter 3
  • Purple Place – Classic Games
  • Papa’s Sushiria To Go!

Топ-10 игр в разделе Apple Arcade:

  • NFL Retro Bowl ’26
  • NBA 2K25 Arcade Edition
  • Balatro+
  • io+
  • Sneaky Sasquatch
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Fruit Ninja Classic+
  • Bloons TD 6+
  • PGA TOUR Pro Golf
  • Solitaire by MobilityWare+
